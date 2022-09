Bakondi György: Hét éve történt a röszkei összecsapás

A magyar határon nem lehet csak úgy „átsétálni”, következményei vannak az erőszakos fellépésnek, erre jó példa volt a röszkei csata néven elhíresült összecsapás – fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 péntek esti műsorában.

Hét éve volt a röszkei ostrom

Bakondi György emlékeztetett: hét éve Röszkén addig elképzelhetetlen dolog történt, egy több száz fős – botokkal, kövekkel, betondarabokkal felfegyverkezett – migránscsapat megtámadta a magyar határt, beszakította a kerítést és megtámadta a határt védő rendőröket, akik közül többen megsérültek. Utólag a bíróság terrorcselekmény miatt ítélte el a szervezőket – tette hozzá.

A belbiztonsági főtanácsadó arról is beszélt: idén a múlt évinél mintegy százezerrel több, a szervezett bűnözés által irányított migráns „teljes szélességében” támadja a magyar déli határszakaszt. Megjegyezte, hogy a szabadkai kiserdőben rendszeresek az embercsempész bandák összecsapásai, a rendőrségnek vannak olyan felvételei, amelyeken látszik, hogy az embercsempészeknek pisztolyaik, gépfegyvereik vannak.

Bakondi György hangsúlyozta:

felelősségteljes feladatot látnak el a határt őrző rendőrök és katonák, példamutató mindenki számára, ahogy a magyar határt őrzik.

Reményét fejezte ki, hogy mivel más nemzetállamok is elkezdték a kerítésépítést és a védekezést, az Európai Unió is mielőbb felülvizsgálja az elmúlt hét évben követett migrációs politikáját.

Bakondi György kitért arra, hogy szeptemberben az első ötszáz határvadász is megkezdi szolgálatát. Az ő megjelenésük, a nemzetközi együttműködés – osztrákok, törökök és csehek is segítik a magyar határőrizetet –, valamint a polgárőrszövetség önkénteseinek munkája hosszabb távon is biztosítja majd azt az állandó határőrizeti rendszert, amely a magyarok biztonsága érdekében szükséges – mondta.