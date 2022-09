Szupercellák és jég is jöhet

Az ország déli, délnyugati felén szupercellák is kialakulhatnak, heves kifutószél, jég is jöhet – olvasható az Időkép oldalán.

A viharokat kedvelőknek igazi csemegéket tartogathat a mai nap, ugyanis a délelőtt átvonuló csapadékrendszert követően az ország déli-délnyugati részén kedvezők lesznek a légköri feltételek a zivatarok királyának is nevezett szupercellák kialakulására – írják.

Az Időkép modellszámításai szerint, nagyjából a Balaton–Kecskemét vonaltól délre számíthatunk a hevesebb eseményekre.

A szupercellákat ott heves, akár 80-100 kilométer/órát is meghaladó kifutószél, nagyobb méretű, néhány centis jég is kísérheti. Egy adott hely felett akár több cella is átvonulhat, ami nagy mennyiségű, akár fél-egy havi csapadékot is eredményezhet.

Figyelmeztet az OMSZ is, több megyében első és másodfokú riasztás van érvényben

A délelőtti, déli óráktól nyugat felől egyre többfelé és több hullámban fordulhatnak elő zivatarok a nap folyamán, legalacsonyabb valószínűséggel az északi, határ menti területeken – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Délután, illetve kora este az ország délnyugati, déli területein – egy negatívabb forgatókönyv esetén – heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek.

A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 kilométer/óra, heves zivatarok esetén ~90-110 kilométer/óra), jégesőre (1-3 centiméter, heves zivatarok esetén 2-4 centiméter) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 milliméter) csapadék is hullhat.

Az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, s fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.

