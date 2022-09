Lecsapott a vihar a Dunántúlra és Budapestre

Lecsapott a vihar a Dunántúli megyékre és Budapestre csütörtök délután. A radarképek szerint a csapadékfelhők tovább haladnak kelet felé

Egy hullámzó frontrendszer vet véget a nyári időnek, hétvégétől beköszönt az igazi ősz – írta az Időkép.

Többfelé zivatarok, főleg az ország déli felén heves viharok, szupercellák roboghatnak végig. Ezekhez felhőszakadás, nagyobb méretű jég, akár 90-100 kilométer/órát meghaladó széllökések társulhatnak – jósolták korábban.

Az előrejelzéseknek megfelelően csütörtök délután valóban megérkezett a vihar: előbb a Dunántúli megyékben, majd Budapesten csapott le a vihar, a radarképek szerint a csapadékfelhők kelet felé haladnak. Az Időkép tudódításából kiderül, hogy éppen hol tart a vihar:

Szombathely már elesett, de a vihar már elérte Budapestet is. Több kerületben esik az eső.

Hatalmas felhőszakadás a Dózsa György útnál, Budapesten

A XIX. kerületet is elérte a felhőszakadás

Szakad a XII. kerületben

Budafok, a zivatar széléről

Látványos szupercella lépte át a határt délnyugaton

Nyugati szomszédaink felől érkeznek a viharok

Kapcsolódó tartalom

A vihar haladása IDE kattintva figyelhető meg az Időkép Radarján.

Előzmény: Hat megyére adtak már ki másodfokú riasztást zivatarveszély miatt

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki Zala és Somogy mellett Baranya, Tolna, Vas és Veszprém megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.

(Fotó: met.hu)

Azt írták, délután illetve kora este az ország délnyugati, déli területein – egy negatívabb forgatókönyv esetén – heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A zivatarok környezetében viharos 60-80 kilométer/órás, heves zivatarok esetén 90-110 kilométer/órás széllökésre, 1-3 centiméteres – heves zivatarok esetén 2-4 centiméteres – jégesőre kell számítani. Az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű, akár 25-40 milliméter csapadék is hullhat.

Hozzátették: az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, és fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.