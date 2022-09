„A magyar embernek a génjeiben van a lóhoz való kapcsolódás” – tizenöt éves a Nemzeti Vágta

A tizenötéves Nemzeti Vágta alkalmából az elmúlt időszak tizenöt legszebb pillanatainak felelevenítése mellett a jövő lovas generációjáé lesz a főszerep. Az idei vágta a gyerekeket, fiatalokat helyezi középpontba, a hagyományok továbbörökítését, a lovassportok, a lovaglás népszerűsítését a következő nemzedék számára. A Kishuszár Vágta mára az egyik legnépszerűbb, legrangosabb versennyé nőtte ki magát a fiatalok körében.

Szotyori Nagy Kristóf a Nemzeti Vágta versenyigazgatója az M1 Ma Reggel című műsorában elmondta, hogy a Nemzeti Vágta hatására rengeteg fiatal fordult a lovas sportok felé és a lovardák többsége tele van, ahol megfelelő edző, megfelelő infrastruktúra van.

„A magyar embernek a génjeiben van a lóhoz való kapcsolódás és hiába teltek el évszázadok, rengeteg gyerekben ez megmaradt. Sőt nemcsak gyerekekben, felnőttben is, hiszen a munkájuk mellett sokan ezt választják hobbinak”

– hangsúlyozta az igazgató. Most a tizenötödik alkalomra, a magyar lovasiskolák százötven legtehetségesebb növendéke is szerepet kap a vágtában, így a gyerekek egy felvonulás részeként végig lovagolni, ami igen felemelő érzés a résztvevők számára. A vágta minden évben egy történelmi eseménynek vagy személynek állít emléke. A 15 éves fiatalok az 1848-49-es forradalomban is fontos szerepet játszottak, most rájuk emlékeznek a program szervezői.

Korábban tizennyolc kis huszár tudott eljutni a Hősök terére, a tavalyi évben már huszonöt, idén pedig már harminc fiatal vehet részt a vágtán. A gyerekek tíz és tizenhat év között vannak, és pónilovon lovagolnak majd. A gyerekek öt előfutamon vesznek részt, és öt győztes jut a döntőbe, akik vasárnap a nagy huszárok előtt fognak lovagolni. A Nemzeti Vágtának kilenc magyarországi és négy határon túli helyszínen voltak elővágtái, amelyek május végén indultak a Vajdaságban.

Hatvan település fogja most képviseltetni magát tizenkét előfutamban, öt középfutamban és majd az október 2.-án megrendezendő döntőn.

Lesz egy jótékonysági sztárfutam is, ahol leginkább olyan a kultúrában ismert személyiségek fognak lovagolni, mint például Sipos Imre. A Nemzeti Vágta döntőjét október 2-án élőben közvetíti a Duna TV.

