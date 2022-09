Tovább erősödött a gyanú a Cseh Katalin-ügyben

A lap emlékeztetett, hogy költségvetési csalás gyanúja miatt hónapokkal ezelőtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított, amelynek részeként a hatóság tavaly kutatást is tartott az egyik cég telephelyén.

Az adónyomozók azt valószínűsítették, hogy az érintett vállalkozások tíz pályázaton teljesen vagy legalább részben ugyanazzal a holografikus fejlesztéssel vettek részt. A NAV-osok egyebek mellett körbeszámlázás nyomaira is bukkantak. Mivel az ügyekben egy cseh vállalat neve is felbukkant, ezért a NAV korábban kezdeményezte, hogy – banki adatok, adóbevallások és szerződések beszerzéséért – az ügyészség forduljon jogsegélykérelemmel a cseh hatósághoz.

A jogsegélyre adott választ júniusban küldte meg a Prágai Kerületi Ügyészség a magyar hatóságoknak, a dokumentumot pedig azóta már lefordították és elemezték is az illetékesek. Az ügyben megkeresték a nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészséget, tőlük azt a választ kapták, hogy „a jogsegélyre adott választ a nyomozó hatóság és a Fővárosi Főügyészség is elemezte.

Ez alapján további nyomozási cselekmények elvégzése szükséges, amelyekről azonban az eljárás érdekeire figyelemmel nem adható bővebb tájékoztatás.”

A Magyar Nemzet szerint a főügyészség válaszából kiolvasható, hogy nem gyengült a gyanú a baloldali politikus ügyében, mivel további lépések várhatók a hatóságoktól. A képviselő személyét érintő csalási ügy több kérdést is felvet. Annak ellenére ugyanis, hogy a momentumos európai parlamenti képviselő családjának cégét érintő ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is nyomozást indított tavaly, továbbra is Cseh Katalin az egyik leghangosabb szószólója a magyar kormánnyal szemben az európai politikai színtéren megfogalmazott korrupciós vádaknak.

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője korábban határozottan rámutatott: – „Miközben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) európai uniós közpénzeket érintő csalás gyanúja miatt folytat vizsgálódást ügyében, Cseh Katalin korrupcióellenes jelentést jegyez az Európai Parlamentben […] Minden szempontból megkérdőjelezhető, hogy az EP külügyi antikorrupciós jelentését egy súlyos csalásgyanús ügyben érintett politikus neve fémjelezze” – mondta. A kormánypárti politikus arra is emlékeztetett, hogy az EP liberális oldalán a mai napig nem téma a közel 4,8 milliárd forintot érintő korrupciós ügy.

Érdemes megjegyezni, hogy a liberális politikust érintő csalási ügy 2021 júliusában robbant ki, azonban sem akkor, sem az OLAF nyomozásának elindulásakor, sem pedig később, a NAV nyomozásának elindításakor nem adott tudósítást az ügyről egyetlen ismertebb nemzetközi sajtóorgánum sem.