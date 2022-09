Távhővezetéket építenek a Belvárosban, parkolási korlátozás lép érvénybe

Távhővezetéket építenek az V. kerületi Honvéd utcában, a munkálatok csütörtökön kezdődnek – közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. szerdán.

A BKM közleménye szerint a Honvéd utca Markó utca és Szent István körút közötti részén szakaszos lezárásokkal járó munkálatok várhatóan 2023 májusában fejeződnek be. A munkák első szakasza nem jár forgalomkorlátozással, a Honvéd utca teljes egészében járható marad mind a tömegközlekedés, mind a gépjárműforgalom számára.

Egyes szakaszokon ugyanakkor a kivitelezési munkálatok miatt csütörtök reggel 7 órától parkolási korlátozás lép érvénybe: a Honvéd utca Szent István körút – Stollár Béla utca közötti szakaszán a páros oldalon, a Stollár Béla utca – Markó utca közötti szakaszán pedig a páratlan oldalon szűnik meg ideiglenesen a parkolási lehetőség – írták.

A társaság kéri a gépjármű-tulajdonosokat, hogy járműveikkel a megadott időpontig hagyják el a területet a munkavégzés zavartalan megkezdése érdekében.

A megadott szakaszokon esetlegesen továbbra is ott maradó járműveket a kivitelezést végző cég elszállíthatja, amellyel kapcsolatban a tulajdonosok a Honvéd utca – Balaton utca sarkánál kihelyezett őrbódénál kapnak tájékoztatást.

A hulladékszállítást a Honvéd utcában a megszokott rend szerint végzik. Kérik, hogy az ott lakók a tartályokat a megszokott napokon, reggel 5 óráig készítsék ki az ürítéshez úgy, hogy azok a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozzák – olvasható a közleményben.

A beruházást a Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió – részben uniós forrású beruházás keretében – végzi. A kivitelezésről és a csőfektetési munkálatokkal kapcsolatos további tudnivalókról folyamatosan tájékoztatják a környéken lakókat és dolgozókat.

A közleményben kitértek arra, hogy jelenleg Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt helyi, földgázzal üzemelő hőtermelő berendezésekkel történik, ami a levegő szennyezettségi szintjét jelentősen növeli.

A fővárosi távfűtési hálózat bővítésével, és az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával jelentősen javítható mind Budapest, mind kiemelten a belvárosi területek levegőminősége.

A távfűtés ugyanis – szemben a legtöbb fűtési megoldással – a sűrűn lakott városrészekben semmilyen helyi égéstermék-kibocsátással nem jár, valamint nagyságrendekkel hatékonyabb, mint az elavult helyi hőtermelés, ezért a távfűtés a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából különösen előnyös – írták.

Közölték, az építési munkálatokkal párhuzamosan folyamatosan keresik fel a távfűtésbe bekapcsolható nagyobb intézményeket, társasházakat, illetve ügyfélszolgálati elérhetőségeken is várják a leendő új ügyfelek jelentkezését.

A budapesti távhőrendszerek már ma is évente csaknem 230 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg, azonban a folyamatban lévő és tervezett távvezetéki és hőforrás-oldali fejlesztéseinek hosszú távú eredményeként akár évi 400 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás megtakarítása is elérhető. Emellett a fejlesztések csökkentik a helyi szennyezőanyag-kibocsátást is – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/ Kálmándy Ferenc)