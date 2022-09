Idén már 171 ezer illegális migránst tartóztattak fel és több mint 1300 embercsempészt fogtak el hazánkban

Idén már 171 ezer határsértőt és több mint 1300 embercsempészt fogtak el a déli határon. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György kiemelte: naponta csaknem ezren próbálnak meg átjutni illegálisan. Hangsúlyozta: a magyar államhatár nem átjáróház, okmányok nélkül, csoportosan és erőszakosan nem lehet Magyarországra bejutni – hangzott el az M1 Híradóban.

Kényszerből bontják ezt a házat a szerbiai Magyarmajdányon. Nem ez az utolsó olyan ház a magyar-szerb határ szerbiai oldalán, amit teljesen elbontanak ezekben a hetekben. A lakatlan házakat ugyanis migránsok foglalták el.

„A tetőszerkezetet megrongálták, a falakat, a padlót felszedték, tüzeltek benn, úgyhogy volt kár bőven” – mondta egy helyi lakos.

A ház tulajdonosa azt mondta: nagyon drága lett volna helyrehozni a migránsok által okozott kárt. De elsősorban azért bontanak, mert attól félek, hogy télen újra beköltöznek az illegális migránsok.

Magyarmajdányon a következő napokban további három, Rábén pedig 6 üresen álló házat bontanak majd le.

Hatvan kilométerrel arrébb, Szabadkán is rengeteg a migráns.

Mindenkinél van okostelefon: a helyiek szerint ezen keresztül kapnak utasítást a csempészbandáktól, hogy mikor, hová kell menniük és mennyi pénzt vigyenek magukkal.

„Én most egyelőre maradok a táborban” – mondta egy indiai férfi, aki szerint egyre nehezebb átjutni a magyar határzáron.

A szabadkai buszpályaudvaron is rengetegen vannak: ez a csoport Belgrádból érkezett és taxira vár. A Makkhetes városrészbe mennek, közvetlenül a magyar-szerb határ mellé. Ez az az erdős rész, ahol halálos lövöldözés is volt már a migránsok között.

„Én egyedül vagyok, én nagyon félek, hogy bejönnek és valamit elvisznek, vagy összevernek, én attól félek nagyon. Mert olyan erőszakos némelyik” – mondta egy szerbiai nő.

Becslések szerint nagyjából 10 ezer migráns lehet most Szabadka környékén, de folyamatos az utánpótlás. A legtöbben csak néhány hétig vannak itt, és az a céljuk, hogy átszökjenek a határzáron.

Idén már ennyien próbáltak illegálisan bejutni Magyarországra – erről Bakondi György beszélt az M1-en. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kiemelte, hogy az ukrajnai háborúnak és az elhibázott európai szankcióknak súlyos következményei lehetnek bevándorlásügyben is.

„Az világosan látható, hogy az ukrán háború és az arra adott súlyosan téves európai szankciós politika az már most is miyen súlyos következményekkel van az európai gazdaságra az európai társadalmakra. És nyilvánvalóan ez fokozottan igaz, azokra a balkáni országokra, ahol amúgy is társadalmi feszültségek gazdasági nehézségek markánsan jelen voltak az elmúlt években is” – fogalmazott Bakondi György.

Majd hozzátette: „ha ez a rendszer megborul, akár a gáz árának emelkedése és akár a villamosenergia, akár az eddig viszonylag jól működő kereskedelmi rendszereknek a térdrekényszerülése okán különösen, akkor hogyha ez a válság az európai unióba is bekövetkezik.”

Csak az elmúlt egy napban 1091 esetben intézkedtek a rendőrök a déli határon. A adatai szerint a legtöbben továbbra is Csongrád-Csanád megyében próbáltak Magyarországra szökni.

