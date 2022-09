„A magyar határon nagyon nehéz átszökni, nagyon védik a határőrök" – Idén már százezerrel többen próbáltak meg bejutni Magyarországra, mint tavaly

Idén már százezerrel többen próbáltak meg bejutni Magyarországra, mint tavaly, és az embercsempészek száma is jelentősen nőtt – erről Bakondi György beszélt az M1-en reggel. A miniszterelnök belbiztonsági főtancsadója szerint a háború és a brüsszeli szankciók nemcsak a gazdaságra, hanem a bevándorlási válságra is hatnak, ennek pedig hamarosan Magyarország is látni fogja a következményeit – számolt be az M1 Híradó.