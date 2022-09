Támogatja az Oroszország elleni szankciókat a Jobbik elnöke

Egyetért és támogatja az Oroszország elleni szankciókat Gyöngyösi Márton. A Jobbik elnöke szerint sem szabad orosz gázt és olajat venni, inkább alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez. Mindez azért is érdekes, mert Gyöngyösi nem volt mindig ennyire oroszellenes. Annak idején például helyeselte a Krím elcsatolását, Ukrajnából pedig kitiltották, mert megfigyelőként részt vett a luhanszki és bonbaszi népszavazásokon is – számolt be róla az M1 Híradó.

Gyöngyösi Márton: A brüsszeli szankciós politika nagyon helyes Teljes mellszélességgel támogatja Brüsszel szankcióit a Jobbik elnöke. Gyöngyösi Márton arról értekezett a Jobbik házi tévéjében, hogy még akkor is helyesek a szankciók, ha azok azzal járnak, hogy kevesebb energiahordozó érkezik Európába Oroszországból. Abban is egyetért brüsszeli kollégáival a Jobbik elnöke – egyben EP képviselője –, hogy nem szabad orosz energiahordozókat vásárolni, még akkor sem, ha ezek hiánya miatt például a közintézményekben vagy üzlethelyiségekben korlátozni kell a fűtést. Szerinte inkább mindenkinek alkalmazkodnia kell. „Teljesen egyértelmű, hogy alternatív forrásokat kell keresni, a keresletet pedig vissza kell fogni. Éppen ezért Németországban senkinek nem okoz meglepetést, amikor a kormány bejelenti azt, hogy például a közintézményekben meg üzlethelyiségekben, meg itt-ott-amott, hogyan kell alkalmazkodni ehhez az új helyzethez” – fogalmazott a Jobbik elnöke. Nem mindig volt ennyire szívélyes Brüsszellel és kritikus Oroszországgal szemben Gyöngyösi Márton. Sőt, alig nyolc éve, 2014-ben még sokkal elnézőbb volt, és az Oroszország által megszállt Krím félszigeten tartott népszavazásról azt mondta: „Oroszország a saját kisebbségén segített, és a Jobbik a népek önrendelkezésének diadalaként értékeli a szavazást.” Ráadásul a Nyugat kétszínűségét is hangsúlyozta akkor Gyöngyösi Márton – számolt be róla a Jobbikhoz köthető Alfahír évekkel ezelőtt. A Magyar Nemzet korábban azt írta: Gyöngyösi Mártont ki is tiltották Ukrajnából, miután választási megfigyelőként részt vett a Donyeckben és Luhanszkban megtartott választáson, amit például mások mellett Berlin is alkotmányellenesnek tartott. Gyöngyösi Márton akkor társával Moszkvából utazott a térségbe. Ezenkívül 2015-ben a kelet-ukrajnai konfliktusról úgy vélekedett, hogy azt az Egyesült Államok és a Nyugat provokálta ki. 2012-ben pedig még országgyűlési képviselőként arról beszélt a parlamentben, hogy listázni kellene a zsidó származású képviselőket. De a Jobbik elnökének nem ez volt az egyetlen antiszemita akciója: Izraelt népirtással vádolta, illetve felszólalt a zsidó egyházak ellen. Kiemelt kép: Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök (Fotó: MTI/Kovács Tamás)