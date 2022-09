„Ne bukjál már az adózás miatt, érted” – Riport az MLM legmélyebb bugyraiból

Egyre többen találkoznak a jelenséggel, hogy ismeretlenül rájuk írnak a közösségi oldalukon, és életük lehetőségével kecsegtetik őket, mellyel „kiszállhatnak a mókuskerékből”, és rövid idő alatt olyan „passzív jövedelmet” építhetnek, hogy soha többet nem kell dolgozniuk. Kik ezek az online jótevők, mi a céljuk, és mégis mit takar a vissza nem térő alkalom egy „nemzetközi vállalkozás” építésére? Mivel az önjelölt megváltók általában csak köntörfalazva, a lényeget gondosan megkerülve – vagy legalábbis hangzatos kijelentésekkel palástolva – fogalmaznak, utánajártunk, milyen viszonyok uralkodnak az MLM-es „gyémántbányákban”.

Egy elképesztő lehetőség, ami megváltoztatja az életed. Egy olyan, országhatárokon átívelő, dinamikusan fejlődő online vállalkozás, amelyet egy okostelefonon vagy laptop segítségével működtethetsz. Napi egy-két óra munkával több százezer forintot kereshetsz, és megalapozhatod az anyagi biztonságod. Csatlakozz a csapatomhoz! – egyre gyakrabban ostromolják az emberek közösségi média fiókjait ehhez hasonló üzenetekkel. Így, tegeződve, ismeretlenül.

Jótanácsnak álcázott termékhirdetéseikkel jelen vannak az információcserére létrehozott Facebook-csoportok kommentszekcióiban, a rendkívül demotiváló motivációs szövegeiket ránk okádják az Instagramon, a TikTokon, sőt, a közösségi oldalak mellett még egyes munkakereső portálokon is felvillannak a félrevezető „álláshirdetéseik”.

Természetesen nem zsír új, világmegváltó rendszerek söpörnek végig az interneten, csupán a már évtizedek óta működő Multi Level Marketing (MLM) cégek próbálnak az éppen rajtunk átgázoló gazdasági válság közepette teret nyerni maguknak. Kamu álmot árulnak. Kamu szisztémával.

Az unatkozó anyukák is rivalizálhatnak férjeikkel, lebirkózhatják a turbókapitalizmus fásultságából eredő komplexusaikat, és az átlagkereset alattiak is sikerszériában lévő nagyvállalkozónak érezhetik magukat. De mennyi az igazságalapja a fenti állításoknak?

Tényleg bárki meggazdagodhat? Csak akarni kell? A rövid válasz: nem.

A hosszú verzióhoz közvetlenül a pénz prófétáitól, az „ügynököktől” próbáltunk informálódni, arra azonban nem számítottunk, hogy közben az adóelkerülés is kendőzetlenül képbe kerül. Szigorúak voltunk, de igazságosak.

(Forrás: Facebook)

MLM kalapom! Jöttem meggazdagodni

Random szelfik, hosszú motivációs idézetekkel – zsák pénz, tűzijáték és szívecske szemű emojik, no meg az elmaradhatatlan hashtagcunami. Igen. Ez a pokol első bugyra.

„Szia! Régóta gondolkozom, hogy másodállásban egészíteném ki a fizetésem. Érdeklődni szeretnék, hogyan tudsz segíteni pluszbevételhez jutni. Mi lenne a feladat? A segítséged előre is köszönöm!” – küldjük el a megkeresésünket, kicsit hivatalosra véve a figurát, hiszen mégiscsak komoly üzletembernek készülünk.

Kettő a szegény ember Jeff Bezosai közül azonnal le is csap a lehetőségére. Egyikük egyből a lényegre tér, és az „anyagi függetlenségünk megalapozásához” egy 25–30 perces online előadásra invitál. A másik bő lére ereszti a dolgot, de szinte ugyanazokat a mantrákat ismételgeti, azzal a kivétellel, hogy itt egy kis önajnározás is belefér.

„Van egy saját online vállalkozásom, amit már elég profin építek, és szép kis összeg jön belőle 🤩💯💎 […] Általában pörgős fiatal és felnőtteket keresek a csapatomban, Akik hajlandóak napi 2-3 órát rá szani a szabad idejéből és jövőjével és álmai megvalósításán dolgozni és a jelenlegi munkája mellett plusz pénzt keresni… Jól sejtem te is ilyen típusú ember vagy? 🤩😁💪” – a „hitelesség” jegyében általános iskolai helyesírási hibák kísérik sorait.

(Forrás: hirado.hu)

Azt kéri, meséljünk magunkról, a céljainkról, álmainkról. Ügyes fogás a tankönyvből: éreztetni próbálja, hogy itt bizony nem vesznek fel akárkit, rosta van, és hullik a forgács. Miután demózzuk rövid és kellően közhelyes élettörténetünket, jön a „váratlan” fordulat: a csávó pont hozzánk hasonló, pörgős fiatalokat keres a csapatába. Ezzel senkinek nem okozott meglepetést.

Végül eljutunk az online tájékoztatók leszervezéséig. Ez már a második bugyor. Mindkettő este 9-kor, miseszerűen indul a Zoom alkalmazáson keresztül. Hol vannak azok a régi szép idők, a kilencvenes évek közepe-vége, amikor a közeli óvoda dísztermében várták az érdeklődő szülőket az MLM úttörői. Messze van már, elmúlt az a romantikus hőskorszak.

Maga a ceremóniamesterek előadásmódja ugyan hagy némi kívánnivalót maga után, de alapvetően a két sikerpróféta érthetően átadja, amit betanult. Általánosságban az egész produkciót átjárja az a „szemlélet”, amellyel egy-egy MLM-ügynök közösségi oldalán is találkozni lehet. Mindenből a legcsillogóbbat, legvonzóbbat helyezik előtérbe, és forgótárral durrogtatják a lózungokat.

Konkrétumok helyett exkrementum

Az alábbiakban olyan, a folyamat alatt elhangzott állítások kerülnek felsorolásra, amelyek az MLM után érdeklődőket hivatottak elkápráztatni, holott úgy aránylanak a valósághoz, mint cirkónia a gyémánthoz.

A Fidel Castro-beszédek hosszát idéző fejtágítások alatt jutott idő átszkennelni a nebulókat. Néhány arc kivételével mindegyik ismerősnek tűnt. Mintha már láttuk volna őket valahol. Egyértelművé vált:

mint minden szektában, itt is kötelező a tömegképző jelenlét a belépők számára.

Van ezeknek a szeánszoknak egy sajátságos hangulata, ami így foglalható össze: itt és most valami készülődik, itt és most nagy dolog történik, amitől megváltozhat az életed. Ezt pedig csak itt és most tudod megragadni, mert ha kihagyod, akkor a mögötted tolakodó százak veszik át a hűlt helyed. Te meg csak állsz és nézel, mint az akciós húspult derengésében a leárazott, last minute disznópárizsi előtt: gyanús, gyanús, de hülye leszek itt hagyni.

Felvázolják, miként rövidítik meg az embereket a csúnya nagy multik, de a valós nevezéktan – mint a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és ajánlott fogyasztói ár – helyett csak azt ragadják ki, hogy a gyártási költség a 40 százaléka annak, amit a boltban fizetsz. Náluk bezzeg azt a fennmaradó 60 százalékot nem a köztes vállalkozók teszik zsebre, az a te profitod lesz. Ahogy haladnak előre, ez a kijelentés egyre penetránsabb bűzt áraszt. A végére már a legkevésbé szakavatott szem is könnybe lábad tőle.

Kétféle módon lehet csatlakozni. De az egész színjáték lényege, hogy tudatosuljon benned: csak egyféle módon éri meg. Méghozzá üzlettulajdonosként

– 43 és 172 ezer forint közötti belépőcsomag megfizetése mellett –,

amiért a kezdetben beharangozott 30 százalék helyett a valóságban csak 25 százalék kedvezmény jár. Itt is előkerülnek a mágikus hívószavak a passzív jövedelemről, a luxusutazásokról, az anyagi függetlenségről, az elismerésekről és az exkluzív testi és lelki kapcsolatokról.

Mivel sokan hasonlítják az MLM-rendszereket az illegális piramisjátékokhoz, az előadások alkalmával gondosan kerülik az alakzat megjelenését

A táblázatot nagyobb méretben ide vagy a képre kattintva tekintheti meg

Folyamatosan röpködnek a számok, valós háttérinformáció nélkül. Ez a rendszer annyira nemzetközi, hogy saját valutát hoztak létre, a „Pont Értéket” (PÉ), melynek 501 forint az árfolyama. Sávos jutalékrendszerről beszélnek, amit saját eladásokkal és magad alá beszervezett emberekkel érhetsz el. Nagyjából a show közepén állnak elő a következő vonzó kijelentéssel, miszerint napi 2–3 óra munkával 6–12 hónap alatt elérhető az egymillió forintos bevétel.

Senki sem említi, hogy ehhez több mint 5 millió forintos forgalmat kell generálni, ami a legtöbbeknek csak álom marad.

Ahogyan a porondmester azt is gondosan igyekszik palástolni, hogy a PÉ nem egy maradandó érték, minden hónapban meg kell izzadni érte. Igen, lesz olyan is, hogy az egymillió forintos forgalomért csak 90 ezer forint jutalom terem a számlán. Azzal a csekkel már nehéz lenne megmagyarázni a családnak, miért léptünk ki állandó munkahelyünkről.

A legnagyobb trükkről, a termékek árképzéséről szintén vígan hallgatnak az online performanszok alatt, pedig a kissé ingatag „vállalkozás” alapját képezi. A cég a „40 százalékán” – pontosabban azon a körülbelül 60-70 százalékon, amiből aztán a jutalékot is osztja – ugyanis úgy hagyja rajta a nyereséget, hogy a sztratoszféra magasságába igazítja az árakat. Rövid piackutatásunk eredménye is azt bizonyítja, ezen termékek esetében olyan vastagon fog a ceruza, hogy már fel sem fér a papírra.

Csupán néhány példa a legnagyobb MLM-es cégek palettájáról:

A táblázatot nagyobb méretben ide vagy a képre kattintva tekintheti meg

A fenti összehasonlításokból jól látszik, milyen brutálisan drágák a termékek. Ezeknek a 25–30 százaléka (a különböző MLM-es cégeknél elérhető kedvezménynek köszönhetően) az eladások után, árrés formájában közvetlenül a zsebünkbe vándorolna, de

vajon ki fog tőlünk aloe vera italt vagy szemránckrémet vásárolni több mint háromszor annyiért, mint amit a tv-ben lát? Esetleg kevesebb hatóanyagú C-vitamint négyszeres áron?

Valóban, az MLM valhalláját elérhetik azon kevesek, akik tényleg gátlások és erkölcsi fogyatékosságok nélkül űzik az ipart, és éveken át minden emberi kapcsolatukat felszámolva és lerombolva értékesítenek. Tízből kilencen azonban költséges pofára esésben részesülnek.

Az előadásokon felvázolt modell élesen szembemegy azokkal a nem kell eladni, nem kell tukmálni beszervező szövegekkel, amelyekkel a legtöbben operálnak. Ha tényleg nem kéne, már alapvetően egy illegális rendszerről beszélnénk. Az MLM, illetve a pilóta- és piramisjátékok közti különbségekről Jagodics Ritát, a Kereskedelmi Marketing ügynökség ügyvezetőjét kérdeztük. A szakértő szerint utóbbiak esetében az emberek befizetnek egy bizonyos összeget, amiért egy gyenge minőségű terméket vagy éppen semmit sem kapnak. Az első számú feladat a beszervezés, a végén azonban az egész összeomlik.

„Ezzel szemben a jó MLM-rendszerben – ha lehet így fogalmazni – a termék utáni eladásból származik a jutalék, mert jó a portfólió. A fő munka az értékesítés. Ezek a régi rendszerek, amelyek esetében tényleg csak egy üzleti modellről beszélünk, nem pedig egy pilótajátékról. A sikeres cégek ezért is tudnak évtizedek óta fennmaradni” – fejtette ki.

Hozzátette:

a megfelelő rendszer önmagában egy kiváló vállalkozóképző, de sajnos, mint minden iparágban, itt is vannak kóklerek, csalók, akik ezeken a szisztémákon hatalmas pénzeket kaszáltak.

Jagodics Rita szerint emellett az emberekben azért is negatív konnotáció alakult ki az MLM felé, mert ugyanúgy, mint a normál vállalkozói szférában, a belépők 90 százaléka sikertelen.

„Itt önálló vállalkozónak kell lenned, tudnod kell értékesíteni, meggyőzni embereket, kommunikálni, jól kell beosztani a napjaidat. Aki sikeres MLM-munkatárs, az nagyon sok területen sikeres vállalkozó lenne” – hangsúlyozta.

(Forrás: Facebook)

Kezdésnek egy kis adóelkerülés

Ha valaki „nemzetközi vállalkozást” épít, abból értelemszerűen következik, cége van, vagy egyéni vállalkozó.

Most tekintsünk el attól, hogy az MLM-es gyakorlatilag egy modern kori porszívóügynök, szélesebb portfólióval és online „házalással”. Valamiféle vállalkozói engedély vagy cégforma kell ahhoz, hogy a bevételek után adózzon, így erre rá is kanyarodtunk a megbeszélések során.

„Alapvetően ez úgy néz ki, hogy az elején magánszemélyként kezdjük el a dolgot. Ilyenkor nem vagyunk számlaképesek. Ekkor azt csinálja a cég, hogy egy belső pénztárcában gyűjti minden hónapban a jutalékokat, amit le tudsz vásárolni. Amikor már egy bizonyos vezetői szintet ér el az ember, mi akkor szoktuk javasolni, hogy érdemes rá egy vállalkozást csinálni” – érkezett a mentortól a homályos válasz, majd amikor érezte rajtunk a bizonytalanságot, egyből hozzátette:

„De nem kötelező”.

Arra a kérdésre, hogy ez idő alatt hozzá tudunk-e férni a jutalékunkhoz, egy kiskaput mutatott be.

„Okosan ezt úgy lehet csinálni, hogy egyrészt, ugye le tudod magadnak vásárolni, másrészt, ha már van vevőköröd, akkor azzal már az árrés szintű jövedelmet meg tudod tartani. Ugye ez úgy néz ki, hogy neked bejön egy rendelés, te szépen összegyűjtöd ezeket, feladod a rendelést, és kiviszi neked a futár. Utána találkozol a vásárlóddal, és ő készpénzben kifizeti neked. Tehát ott neked kp-ban megvan az árrés.”

Apró, ámbátor az adóelkerülés szempontjából korántsem jelentéktelen kiegészítés, hogy ha a „belső pénztárcából” vásárolva adnánk el a terméket, akkor nem az árrést kapnánk meg készpénzben, hanem a teljes jutalékot, adózás nélkül.

A gyakorlatba átvezetve itt arról az MLM-es jelenségről van szó, amikor különböző Facebook-csoportoknál a kommentszekcióan megjelenik valaki megoldást javasolva a posztoló problémájára. Például egy kismamaközösségben valaki megkérdezi, ki mit javasol az ekcéma ellen. Ezt követően özönlenek az MLM-es termékeket méltató hozzászólások, melyek úgy zárulnak: „ha segítség kell, írj privátban”.

(Forrás: Facebook)

Egyéb esetben az ügynök az elején azt a 25 százalékot teheti el a zsebébe – szintén adózás nélkül –, amennyivel olcsóbban a terméket megvásárolja. Ez a lehető legjobb a cégnek, hiszen biztosítja, hogy fusson a pénze után, ami ott áll a belső számlán. Azt azonban csak levásárolni tudja, vagy – ha már tényleg elegendő bevétele van egy hónapban és kellőképpen fél a börtöntől – számlázással, átalányadó megfizetésével kiutaltathatja.

A másik mentorjelölt kevesebbet köntörfalazott. Kerek perec kimondta, hogy az elején nem érdemes adózással pénzt bukni.

„Amikor a katázás érvényben volt, akkor is úgy tettünk, hogy ne csináljunk hülyeséget és ne bukjunk sok pénzt, hogy az elején ezeket (a vásárlásokat) egy belső kedvezményes számlán tároltuk. Ugyanúgy megkapod a kedvezményedet és a pénzedet, csak annyi különbséggel, hogy ez a vásárlókon keresztül jut el hozzád. Mert,

ha belegondolsz abba a helyzetbe, hogy te most az első hónapban keresel 60-70 ezer forintot, és abból 50 ezer a kata… tehát, most ne bukjál már az adózás miatt, érted”

– vezette fel kissé zavarosan, mégis félreérthetetlenül az adóelkerülés iskolapéldáját.

„Ezért azt csináljuk, hogy a belső kedvezményes számládon ezt (a jutalékot) jóváírják, megkapod a (havi) jutalékodat a vásárlókon keresztül, és egyébként te döntöd el, hogy mikor szeretnéd kiváltani (az egyéni vállalkozói engedélyt). Ez nincs összeghatárhoz kötve, de olyan (havi) 300–500 ezer forint körül gondolkoznak el azon az emberek, hogy kiváltják” – fejtette ki.

A fent említett kereset az előadásokon levezetett jutaléksávok alapján körülbelül 1,5 és 2,5 millió forint közti havi forgalomnak felel meg. Tehát a korábban felvázolt, rendkívül optimista modell szerint nagyjából egy évig nem fizet adót az új belépő, hacsak nem akar mínuszban indulni a vállalkozásával.

(Forrás: Facebook)

„Ez egyértelműen az adóelkerülés esete. Bármilyen jogcímen, bármilyen formában mástól megszerzett vagyoni érték, az bevétel.

Ha itt egy bújtatott termékről van szó, tehát terméket adnak oda pénz helyett, de mögötte valamilyen tevékenység ellenértéke van, akkor az kétségkívül egy tevékenység végzéséből származó, adóköteles jövedelem” – mondta Kökényesiné Pintér Ilona adótanácsadó, a Saldo Zrt. szakmai igazgatója a hirado.hu-nak.

A szakértő kiemelte, a törvénytelenség már ott kezdetét veszi, hogy a két fél megegyezése alapján a magánszemély belső számláján a cég jutalékot ír jóvá, melyet az MLM-ügynök később termékre válthat.

„Amikor lehetősége van a magánszemélynek, hogy levásárolja az összeget, élhet a számlarendelkezés jogán, akkor az olyan, mint egy bankszámla. Amikor ezen a virtuális számlán jóváírják az összeget, amit a cégnél elkölthet, az már jövedelemszerzés, hiszen afelett bármikor rendelkezhet. Bár a cég sem ártatlan, a legnagyobb felelőssége itt egyértelműen a magánszemélynek van, hiszen tudja, hogy tevékenységet végzett, amelynek ellenében kapja a terméket, amit ráadásul ki is választhat. Tehát

ebben az esetben a két fél részéről egy kölcsönös összekacsintásról is beszélhetünk”

– fogalmazott.

Meg kell hagyni, a több országban MLM-rendszert kiépítő cégek rendkívül ügyesen kerülik meg a szabályozásokat. Magyarországon például azzal, hogy nem közvetlenül hirdetik palettájukat, rengeteg fejfájástól és bírságtól kímélik meg magukat.

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ugyanis rendkívül szigorúan ellenőrzi, mely vállalat, milyen állításokat tesz a termékeiről.

Ha azonban a hamis kijelentéseket vagy féligazságokat magánszemélyek közlik chatszobákban, videóbeszélgetésekben vagy személyes találkozókon, a szabálysértések könnyedén átcsúsznak a radar alatt.

(Forrás: Facebook)

Így fordulhatnak elő olyan kétes állítások, hogy egy adott kenőcs varázslatos módon hatékony a bőrpír, a hajhullás és a beazonosíthatatlan ragyák ellen is, vagy hogy az egyik aloe vera készítményekkel foglalkozó multi termékei azért sokkal jobbak, mint negyedannyiba kerülő konkurenseik, „mert a cég vezetői felvásárolták a világ aloe vera mezőinek több mint 90 százalékát, és lezárták felettük a légteret”.

A cégek pontosan tudják, hogy

tízből maximum ketten tudnak majd ténylegesen pénzt keresni az üzleti modellel,

mégis – az alvállalkozókon keresztül – válogatás nélkül invitálják a jobb élet reményével kecsegtetve az embereket, hiszen csak a belépőcsomag árával és az új ügynök ismerőseinek, családtagjainak megfejésével óriási profitra tesznek szert. Ennek következtében azonban bármelyik másik szektornál hígabb a mezőny. A helyesen írni is alig tudó, minden szakmai hátteret nélkülöző vállalkozás nélküli vállalkozók pedig az őrületbe kergetik azokat, akiknek egy részét egy jó értékesítő talán sikerrel megkörnyékezhette volna.

Van olyan MLM-es cég, amely több mint tizenöt éves múltra tekint vissza Magyarországon, ezért még a jelenlegi, vásárlási szokásokat jelentősen befolyásoló gazdasági környezetben sem valószínű, hogy ezek a rendszerek egyhamar befuccsolnak. A távoli jövőben azonban eljöhet majd a fordulat, amikor már nem lesz kit megvezetni, nem lesz hová terjeszkedni, és az inkompetens ügynökök által felbőszített fogyasztói társadalom zsigerből elutasítja az MLM-es megkereséseket – még akkor is, ha maga a termék kifogástalan minőséget képvisel.

Ekkor az egész piramisszerű építmény az aljától kezdve elkezd omladozni, és végül szép lassan darabjaira hullik.

A galériát a képre kattintva tekintheti meg

A kiemelt képen szereplő Paris Hilton által viselt póló szerkesztett formában került fel az internetre, és mémmé vált. Az eredeti, 2005-ben készült fotón az amerikai híresség felsőjén a »stop being desperate« felirat szerepel.