Már rövid távon is súlyos ellátási zavarokhoz vezetne, ha a brüsszeli energiaszankciókra válaszul Oroszország leállítaná a gázszállítást – erről beszélt Dömötör Csaba a Kossuth Rádióban. Az államtitkár hozzátette: ez a lépés a kelet-európai országokat jobban érintené, például Magyarország függősége az orosz gázszállítástól 85 százalékos. Úgy fogalmazott: az uniós szankciók az eredeti céljukat nem érik el, Európának viszont ártanak – számolt be róla az M1 Híradó.

Súlyos ellátási zavarokat okozna, ha leállnának az orosz gázszállítások

„A szankciók nem váltották be a hozzá fűzött reményeket. A háború nem ért véget, a béke nem köszöntött be. Át kell gondolni az uniós szankciós politikát, mert nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket” – ezt a miniszterelnök politikai igazgatója mondta Kötcsén.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: Oroszország helyett Európa kényszerült térdre.

„Az oroszokat nem sikerült visszaszorítani, térdre kényszeríteni. Európa viszont sajnos egyre inkább nyilvánvaló, hogy térdre kényszerül a szankciós politika hatására. Elszabaduló energiaárak, soha nem látott mértékű infláció sújtja Európa valamennyi országát. Egy abszurd elképzelés volt az, az a helyzet, hogy energetika területén működőképes módon lehet szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben” – mondta.

Az őszi politikai szezon legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy sikerül-e változtatni az elhibázott uniós szankciókon – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a szankciók eredeti céljuk szempontjából nem segítenek, Európának viszont ártanak.

„Nincs olyan ember Európában, aki valamilyen formában ne érezné az elrontott szankciós politika inflációs hatásait. A rezsiszámlától a közlekedésen át a mezőgazdaságig, most minden terület magán viseli a szankciók nyomasztó lenyomatát. És Brüsszelben a szankciókkal kapcsolatban azt ígérték, hogy ezek csodafegyverek lesznek, de valójában a gazdasági öncsonkítás elszabadult eszközei lettek, ezért kell ezen változtatni. Mi régóta mondjuk, hogy a megoldást az azonnali béketárgyalások jelentik” – fogalmazott Dömötör Csaba.

Súlyos energiaválsággal küzd Európa, a gáz ára egy év alatt több mint a nyolcszorosára nőtt. Az Európai Központi Bank erőteljes gazdasági lassulást vetít előre, a munkanélküliség jövőre elérheti akár a 7 százalékot is.

Közben egy friss felmérés szerint a német vállalatok ötöde már most korlátozta a termelését.

Az Európai Unió nagyon nagy bajba került, Brüsszel mégis kitart a szankciók mellett. Sőt újabbat, gázársapka bevezetését tervezi – erről már Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletág-vezetője beszélt az M1-en.

A javaslatcsomagról kedden dönthet az Európai Bizottság, Magyarország nem támogatja. Hortay Olivér szerint katasztrofális következményekkel járna az uniós gázársapka, további terhet róna a már egyébként is nehéz helyzetben lévő országokra.

„Ahol nincsenek a rezsicsökkentéshez hasonló védőintézkedések, amelyek megakadályoznák, tompítanák az áremelkedés begyűrűzését a lakossági tarifákba, ott a háztartásoknak is egyik hónapról a másikra is jelentős áremelkedéssel kell szembenézniük, ami már komoly egzisztenciális problémát okoz számukra. Nyugat-Európában több olyan ország van, ahol több 10 százalékkal nőtt az energiaszegény háztartásoknak a száma, azaz családok tömegeinek a hónap végén arról kell dönteniük, hogy élelmiszer vásárolnak, vagy energiát használnak, fűtenek” – nyilatkozta Hortay Olivér.

A szakértő szerint ezzel szemben Magyarország energiaellátása biztosított. A gáztárolók töltöttsége az európai átlag fölött van, és folyamatos a beszerzés.

A rezsicsökkentés pedig egyedülálló módon védi a magyar családokat.

