Ismét nagy nyomás alatt volt a déli határ – A szerb oldalon a migránsok ellepték a falvakat

Majdnem elérte a kétezret a hétvégén próbálkozó illegális bevándorlók száma. Péntektől vasárnapig ismét komoly nyomás alatt volt a déli határ. A határ szerbiai oldalán található falvakat ellepték a migránsok, az ott lakók bezárkózva élik mindennapjaikat, mert félnek kimenni az utcára – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Üres házakba is betörnek a migránsok a vajdasági Majdány és Rábé településeken

Szinte csak migránscsoportokkal lehet találkozni Majdány és Rábé utcáin. Az illegális bevándorlók száma az elmúlt napokban ismét nőtt. A helyiek szerint több százan lehetnek. Többségük a két falu közötti raktárépületben és annak környékén bujkál, de az üresen álló házakba is beköltöznek. A hideg idő beköszöntével pedig még ettől is rosszabb állapotokra számítanak a falubeliek.

Egy helyi lakos arról panaszkodott, hogy a lakatlan házakba bemennek a migránsok, régi rakttárépületeket foglalnak el, a határban sátrakat vernek fel, ott húzódnak meg. „Szerintem télen vissza fognak jönni, sokkal többen, mint ahogy most vannak, ez egy ilyen élet.”

Rengeteg migráns rekedt meg a két faluban. Az utcákon folyamatosan csoportokban voulnak, éjszaka is. A kutyák ugatnak, a helyiek pedig ha nem muszáj, nem is mennek ki az utcára. Azt is mondják, hogy a román és magyar határőrség erősen őrzi a hármas határ környékét, így az illegális migránsok nem igazán tudnak túljutni Szerbián az unió területére.

Rábé település történelme messzire nyúlik vissza. Az Árpád-kori település első írásos emlékei még 1256-ból erednek, ami a temetőben található kopjafán is olvasható. Az észak-bánáti faluban jelenleg megközelítőleg ötven, többségében idős ember él, akik nap mint nap szembesülnek az illegális migrációval és annak hatásaival.

Magyarország déli határkerítésénél sem enyhül a migrációs nyomás. A hétvégén csaknem kétezer illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a határőrök. Péntektől vasárnapig összesen 1982-en próbáltak betörni Magyarországra.

