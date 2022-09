Hoppál: Az SZFE-n minden lehetőség adott a sikeres munkához

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) minden adottság és lehetőség együtt van ahhoz, hogy a lényeggel foglalkozzanak – mondta el az intézmény hétfői tanévnyitó és díszdiploma-átadó ünnepségén a kultúráért felelős államtitkár.

Hoppál Péter kiemelte, hogy az SZFE-n megvan a sikeres akkreditáció és modellváltás, a stabil működési háttér, a korszerű körülményeket biztosító fejlesztések és az összetartó, támogató közösség. Mindez olyan kereteket jelent a kultúra-, nemzet- és jövőépítő munkához, amelyek nem kényszerítenek kompromisszumra – jegyezte meg.

Az ifjú hallgatók egyetemi polgárként egy olyan szellemi műhely részeivé váltak, szakmai kiválóságoktól vezetve, amely szilárd értékrend mentén teljesíti felsőoktatási küldetését – közölte Hoppál Péter, aki köszönetet mondott a díszdiplomájukat az ünnepségen átvevő művészeknek is.

Vidnyánszky Attila, az SZFE kuratóriumának elnöke felidézte:

a legfontosabb változás a tavalyi évnyitó óta, hogy az intézménynek lett egy rektora, aki biztosan fogja a kormánykereket.

A nemzetközi helyzetre is kitérve hangsúlyozta, hogy az egyetemnek nagyon nehéz időkben óriási felelősség van a vállán: a magyar állam, a magyar nemzet évtizedek óta úgy dönt, hogy finanszírozza ezt a képzést, az egyik legdrágább egyetemi képzést. Ráadásul a kormányzat úgy döntött, hogy minden eddiginél magasabbra emeli a felsőoktatás finanszírozását – fűzte hozzá.

Az SZFE jövőjéről szólva Vidnyánszky Attila kiemelte a fejlődő nemzetközi kapcsolatokat,

az egyetemre érkező, neves külföldi szakembereket, valamint a tanévet „kiteljesítő” budapesti Színházi Olimpia nyújtotta lehetőségeket is.

Rátóti Zoltán rektor arról szólt, hogy az SZFE nyitott, befogadó, mindenki számára esélyt adó intézmény. Elmondása szerint mára az egyetem túl van a sikeres akkreditáción és az elmúlt két év óriási változásain.

Az SZFE olyan szellemi forrás, mely az egyre bővülő hallgatói szolgáltatásaival versenyképes tudást és igazi hallgatói élményt biztosít, miközben támogatja a nem vizsgaelőadásokként vagy vizsgafilmként létrejövő alkotásokat is – emelte ki.

Mint hozzátette, az SZFE-nek komoly múltja van és van jelene is, hiszen kiválóan működik: akkreditált, rendezett, jogszerű, szabályos és transzparens. De van jövője is: folyamatosan épülnek például az intézmény nemzetközi kapcsolatai és az SZFE kiváló kapcsolatokat ápol a hazai és nemzetközi filmiparral is – közölte a rektor.

Rátóti Zoltán kitért a beruházásokra is: a Mészáros utcában például 12 új tantermet kapott a filmes képzés, korszerű edzőterem nyílt és hamarosan átadják a megújult Ódry Színpadot is.

Kiemelt képünk: Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár beszédet mond a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) tanévnyitó és díszdiploma-átadó ünnepségén 2022. szeptember 12-én. MTI/Máthé Zoltán