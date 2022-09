Halálra késelte várandós feleségét, húsz évre ítélték el

Húsz év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék első fokon hétfőn azt a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfit, aki 2020 őszén brutálisan meggyilkolta várandós feleségét.

A 41 éves férfit különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság. A törvényszék döntött arról, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

A válást tervező vádlott 2020. november 6-án reggel, szegedi otthonuk hálószobájában késsel rátámadt, alvó, hét hónapos várandós feleségére. A támadásra felébredő, védekezni próbáló asszonyt két késsel több mint harmincszor szúrta meg. Elsősorban az asszony fejét és felsőtestét támadta, olyan erővel, hogy az egyik kés pengéje eltört. A szúrások közül több a magzatot is elérte. A nő a helyszínen életét vesztette és magzatja is elhalt. A gyilkosság alatt a hálószobában volt közös, három és fél éves kislányuk is.

A férfi ezután lemosta kezéről a vért, felkapta a kislányt, gépkocsiba ültette és az édesanyjához ment, aki értesítette a rendőrséget.

A vádlott paranoid személyiségzavarban szenved, ami a bűncselekmény idején közepes fokban korlátozta beszámítási képességét. A bíróság által meghallgatott szakértők véleménye szerint a férfi gátlásainak feloldásában közrejátszhatott, hogy előző éjjel közepes mennyiségű alkoholt fogyasztott.

A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért, azt mondta, a mai napig nem tudja feldolgozni a történteket, nem talál magyarázatot rá. Úgy fogalmazott, tudja, hogy bűnhődnie kell.

Kóbor Jenő bíró az indoklásban kifejtette, hogy a vádlott korlátozott beszámítási képességére tekintettel nem szabott ki a férfira – az ügyészség által indítványozott – életfogytig tartó szabadságvesztést.

Az ügyészség súlyosítás, a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett.