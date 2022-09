Fegyelmi eljárás indulhat Újpest momentumos polgármestere ellen

Az újpesti Fidesz-frakció fegyelmi eljárást kezdeményezne Déri Tibor polgármester ellen, mert úgy adott ki munkáltatói igazolást, hogy arra nem volt jogosultsága.

Újpest momentumos polgármestere a napokban azzal került a figyelem középpontjába, hogy jóval az önkormányzati kampány kezdete előtt bejelentette, nem indul újra a polgármesteri székért a következő önkormányzati választáson. A politikus családi okokra hivatkozva döntött így.

A hír közzététele előtt pár nappal a Fidesz újpesti frakcióvezetője, Nagy István jelentette be, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez Déri ellen.

Déri Tibor ugyanis június 30-án munkáltatói igazolást adott ki egy bizonyos Soós Edvin részére. Az igazoláson ugyanakkor nem szerepelt a hivatalos polgármesteri fejléc, így vélhetően a dokumentumot nem is iktatták.

Ráadásul Déri Tibor nem is adhatott volna ki ilyen igazolást, hiszen ez a jegyző hatáskörébe tartozik.

A polgármester Nagy István kérdésére az augusztus 25-ei képviselő-testületi ülésen arra hivatkozott, hogy Soós Edvin vállalkozóként kapott megbízást az önkormányzattól.

Ezzel szemben a Déri Tibor által szignózott munkáltatói igazolás nem megbízási jogviszonyról, hanem munkaviszony igazolásáról szólt, amire a polgármester nem volt jogosult.

Kicsoda Soós Edvin?

Soós régi munkaerő a baloldalon, 2019-től dolgozott már a XV. kerületben, Újpesten és Tatabányán. Sőt, egy ideig Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt kampányába is besegített, majd Varju László DK-s országgyűlési képviselő és Déri Tibor momentumos polgármester mellett is feltűnt, mint kommunikációs tanácsadó. Soós stratégaként több lábon is állt, azonban kétes ügyletei is akadtak.

2012-ben már egy év börtönre ítélték közúti önbíráskodásért, és a Magyar Nemzet szerint most is van folyamatban büntetőügye a IV–XV. Kerületi Bíróság előtt. A NAV a Soós tulajdonában lévő cégekkel szemben (Voice ProdArt Kft., Voice ProdAction Kft., Voice ProdAct Kft., SOUND STÚDIÓ 69 Kft.) végrehajtást rendelt el. A tulajdonában lévő Voice ProdAct Kft. tagsági részesedése kétharmadát lefoglalták, ennek egy harmadát egy társasházi követelés javára.

Az ügy következményei

Homályos, hogy Soósnak miért volt szükség az igazolásra, de Déri Tibor lépése is érthetetlen, hiszen a kiállított hamis munkáltatói igazolás magánokiratnak minősül.

Ha a hamisított okirat felhasználásra került, akkor Déri Tibor magánokirat-hamisításban bűnsegédként vett részt, ráadásul mint hivatalos személy.

Ezért a Fidesz-frakció szeptember 6-án fegyelmi eljárás elindítását kezdeményezi a képviselő-testülettől. Az előterjesztés elfogadásához viszont a testület többségének szavazatára is szükség van.

Kiemelt kép: Déri Tibor, Újpest polgármestere (Momentum, b) a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli, a koronavírus-járvány elleni védekezés erősítéséért összehívott ülésén a Városházán 2020. szeptember 14-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)