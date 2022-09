Áll a bál Erzsébetvárosban, döntő csapást mérhet az önkormányzat a vendéglátóhelyekre

Hét napból ötször akár éjfélkor is bezárhatnak majd a VII. kerület vendéglátóhelyei Budapesten, amiről nemrég jelent meg egy tervezet.

Hét napból ötször akár éjfélkor is bezárhatnak majd a VII. kerület vendéglátóhelyei Budapesten, amiről nemrég jelent meg egy tervezet. A Színes Erzsébetváros nevű Facebook-oldal szerint a bulinegyed problémáival megbízott munkacsoporttal nem történt előzetes egyeztetés, holott már októberben életbe léphet a változás. Az önkormányzat későbbre ígért tájékoztatást az ügyben. Az oldal értesülései szerint a belső-erzsébetvárosi zárórával kapcsolatos döntéseket előkészítő munkacsoport teljes mellőzésével hozhat döntést lényeges változásokról a VII. kerületi képviselő-testület.

Az új tervezet szerint csak hétvégén lehetnének hajnalig nyitva a szórakozóhelyek.

Régóta sarkalatos probléma a VII. kerületben, hogy az évek óta gomba módjára szaporodó szórakozóhelyek miatt a lakók nem tudnak pihenni, állandósultak a szeméthegyek az utcákon, nem lehet parkolni. Ugyanakkor a rengeteg turista jelentős bevételt jelent a központi költségvetésnek és Erzsébetvárosnak is, illetve nagyon sok embernek adott munkát a városrészben fellendülő romkocsmaiparág. A szórakozóhelyek megszenvedték a koronavírus miatti bezárásokat, majd az uniós szankciós politika következtében elszálló rezsiárakat, így érthető, hogy minden változtatás érzékenyen érintené őket.

Most a nem hivatalos munkaanyag szerint az új rendelet október 17-től lépne hatályba, ha a kerületi vezetés megszavazza a következő testületi ülésen. Anno egyébként Niedermüller Péter, DK-s polgármester pont azzal kampányolt az önkormányzati választásokon, hogy győzelme esetén gondoskodni fog róla, hogy csak azok a teraszok működjenek este 10 után, amelyeknek van erre engedélyük, és bevezetik az éjféli zárórát. Megválasztása után nem sokkal azonban már megváltoztatta véleményét, és közölte a bulinegyedet nem tiltani, nem bezárni kell, hanem az érintettekkel egyeztetve közös döntést meghozni. A pandémia alatt Niedermüller Péter közölte, szeretné ha Belső-Erzsébetváros kultúrnegyeddé válna.

Az álmok azonban hamar szertefoszlottak, ahogy lazítottak a járvány miatti korlátozásokon, minden visszaállt a régi kerékvágásba. Ahogy a Telex is megírta, maradtak az üvöltöző részeges hordták, kosz, szemét és zaj a kerületben. A 2020-ban életbe léptetett rendeletet senki nem tartja be, nyitott ablakok mellett üvöltetik a zenét, és újra megjelentek a legénybúcsús csapatok is. Rendőröket, köztereseket elvétve látni.

Egyeztetetnek a lakókkal és a vendéglátókkal, a munkacsoport pedig folytatja a munkáját

Ezzel az ígérettel próbálja meg Niedermüller Péter most lenyugtatni a felborzolt kedélyeket. A polgármester szerint a munkaanyag alapján, mely heti öt nap kötelezővé tenné minden vendéglátóhelynek az éjféli zárórát, még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A polgármester szerint próbálják megoldani a problémákat, folyamatosan figyelemmel kísérik a történéseket, és értékelik a helyzetet. Állítása szerint a két éve bevezetett konszenzusos kritériumrendszer megalkotásával már sokkal kevesebb a probléma.

A Színes Erzsébetváros szerint a polgármester arra nem tért ki, hogy miért nincsen bő fél éve egyeztetés a döntést előkészítő munkacsoportban.

A lakók láthatóan belefáradtak az egész kálváriába, és keserű kommentekben fakadtak ki: „Nem kell semmilyen egyeztetés. A lakók érdeke a tisztaság és a nyugalom, a kocsmáké a bevétel. Aki ezt nem tudja magától, ne menjen polgármesternek. Rengeteg idő telt már el, és ők is tudják hogy lehetetlen állapotok vannak.”

Egy másik helyi lakos szerint a munkacsoport egy vicc, és sokan arra panaszkodnak, hogy 2019 óta még romlott is helyze.

A többség azonban egyetért abban, hogy a háborús energiaválság alatt ne a vállalkozókat büntesse az önkormányzat, hanem a közbiztonság, köztisztaság érdekében hozzon hasznos döntéseket.

Kiemelt kép: Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Mohai Balázs)