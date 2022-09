A világ egyetlen üzemképes Li–2-es repülőgépe is látható volt a börgöndi légiparádén. Ráadásul ki is próbálhatták az érdeklődök. Több veterán gép mellett helikoptereket, katonai és sétarepülőket is kiállítottak a szervezők. Több ezren látogattak el a börgöndi repülőnapra, ahol nemcsak a gépekkel, hanem a légiirányítással is meg lehetett ismerkedni – számolt be róla az M1 Híradó.

Régi és új gépek is voltak a börgöndi légi parádén Kiemelt kép: MTI/Bodnár Boglárka