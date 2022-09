Az agrártárca kiemelten támogatja a határon túli termelők fennmaradását

Az Agrárminisztérium (AM) folyamatosan figyelemmel kíséri a határon túli kis- és közepes termelők sorsának alakulását és minden eszközzel támogatja fennmaradásukat, lehetőséget biztosítva ezzel is az értékes helyi ízek piacon maradására – jelentette ki Ökrös Oszkár, az AM nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Bácsfeketehegyen, a Vajdasági Borudvar rendezvény ünnepélyes megnyitóján a tárca vasárnapi közleménye szerint.

Mint írták, a helyettes államtitkár kiemelte, hogy a Kárpát-medence számos magyarlakta területéről érkeztek borászok a programra, amely ezáltal – az egy nemzetben gondolkodás jegyében – az anyaországi és a határon túli magyarság közti párbeszédet is erősíti. A program az agrártárca és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége közös szervezésében valósult meg, célja a kulturált borfogyasztás és a jó minőségű magyar borok népszerűsítése, jó hírnevének terjesztése. Ökrös Oszkár arról is szólt, hogy a tárca fontosnak tartja a történelmi borvidékek ismételt tündöklését, hiszen kiváló minőségű boraikkal közösségteremtő és -fenntartó szerepet töltenek be, országhatáron innen és túl. Ezt a célt szolgálja az Agrárminisztérium által az idei évben elindított Schams Ferenc Terv is. Ökrös Oszkár hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medencében működő, tevékeny civil agrárszervezetek munkája, együttműködése a magyarság megmaradásának egyik záloga. A Vajdaságban a tárca együttműködő partnere a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége (VASZ), amely évek óta a vajdasági magyar gazdákért dolgozik, érdekeiket képviseli, áldozatos szakmai munkájával hozzájárul a gazdálkodók fejlődéséhez és a vidék fellendüléséhez. Az Agrárminisztérium a jövőben is minden segítséget megad a határon túli termelők részére a szülőföldön való boldogulásukhoz és nyitott az innovatív, a külhoni magyar gazdatársadalom szülőföldön való érvényesülését elősegítő törekvésekre, amelyek a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését és a Kárpát-medencei gazdatársadalom megerősödését szolgálják – idézték a helyettes államtitkárt. A kiemelt kép illusztráció.