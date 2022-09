Tűzifa- és barnaszén-támogatási programot hirdetett a kormány

Gulyás Gergely: Mindenki kap tíz köbméter tűzifát hatósági áron

Tűzifa- és barnaszénprogramot hirdet a kormány. A jövő héttől már nem csak a tüzépen lehet majd fát venni, hanem az erdőgazdaságoknál közvetlenül is. Erre hatósági árat vezet be a kormány – jelentette be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnöksáéghet vezető miniszter.