A Duna alatt futhattak át a versenyzők a Szobi Duplakanyar Futóversenyen

A Nagymaros és Visegrád közötti közműalagutat is használják a futók szombaton a Szobi Duplakanyar Futóversenyen.

Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a második alkalommal megrendezett verseny indításakor kiemelte: egyedülálló Magyarországon, de talán Európában is, hogy egy futóversenyen a Duna alatt lehetne átmenni, aki pedig a 62 kilométeres távot választotta,

három folyót is keresztez: az Ipolyt, a Dunát és a Garamot.

A különleges eseménynek különleges helyszín, a Dunakanyar ad otthont – folytatta -, ahol az utóbbi időben számos fejlesztés történt. Nagymaroson új strand épült, új kikötőket adtak át Zebegényben, Szobon, Verőcén, valamint már kétszintes vonatok futnak – említett példákat.

Hozzátette: ezáltal egyre könnyebben megközelíthetővé, egyre kényelmesebbé, valamint egyre futó-, illetve turistabarátabbá válik a Dunakanyar.

Kitért arra is, hogy ma már a legfontosabb mérőszám az egészségben eltöltött évek száma, és azért is fontosak az ilyen sportrendezvények, mert ezek is az egészségesebb életmódot szolgálják.

A képviselő köszönetét fejezte a rendezvényért Heinczinger Balázsnak, Nagymaros polgármesterének, a Duna Menti Regionális Vízműnek, amely megnyitotta az indulók számára a Nagymaros és Visegrád közötti közműalagutat, valamint a névadó főszponzornak, a Szobi Szörp vállalatnak.

Az idén megközelítőleg 900 ember nevezett a versenyre, csaknem kétszer annyian, mint tavaly. Az egyéni versenyben 5, 12 és 62 kilométeres, a csapatversenyben 62 kilométeres távon indulhattak a versenyzők, míg a gyerekek 5 és 12 kilométeres távra nevezhettek.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)