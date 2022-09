Késsel hadonászva garázdálkodott és autók tetején ugrált egy férfi Újbudán

A Budapest XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 24 éves férfival szemben, aki pár hónappal ezelőtt üvöltve garázdálkodott a XI. kerületben, parkoló autókat rongált meg, majd egy sofőrt késsel fenyegetett és az autója rendszámtábláját is letépte.

A vádirat szerint a férfi március 27-én egy XI. kerületi lakásban kokaint fogyasztott és kiszámíthatatlanul, agresszívan viselkedett, emiatt a nála tartózkodó lány ismerőse elhagyta a lakást. A vádlott a lakás egyik ablakából üvölteni kezdett a ház bejárati ajtaján kilépő fiatal lánnyal, és egy kést hajított felé, ami a járdára esett, majd a saját mobiltelefonját és poháralátéteket dobott ki az ablakon – olvasható az ügyészség honlapján.

Ezt követően a vádlott továbbra is hangosan, trágár szavakat kiabálva kiszaladt az utcára, majd felmászott egy parkoló autó motorháztetőjére, onnan pedig az autó tetejére, ahol ugrálni kezdett, ennek következtében a jármű teteje behorpadt. Ezután a férfi átugrott egy másik autóra, és annak a tetején is ugrált, majd onnan egy harmadik autóra is átugrott, és ugyanilyen módon azt is megrongálta. A vádlott a három autó megrongálásával csaknem 450 ezer forint kárt okozott.

A férfi ezután az Ulászló utcán az úttesten gyalogolt, és mivel egy arra közlekedő sofőr nem tudta őt kikerülni, ezért egy rövid hangjelzéssel jelezte a vádlottnak, hogy lépjen fel az úttestről a járdára. Ettől a vádlott ismét indulatos lett, és nagy erővel belerúgott a gépkocsi első ajtajába. A sofőr kiszállt az autóból, a vádlott azonban ekkor elővette a nála lévő kést, amivel fenyegetően hadonászni kezdett, ezért a sofőr visszaült a kocsijába, miközben az autóban ülő felesége értesítette a rendőrséget. A vádlott ezután ismét a kocsihoz lépett, lehajolt és egy mozdulattal letépte az első rendszámtáblát, amit később a Kosztolányi Dezső téri villamosmegállóban eldobott. Mindezek után felszállt az egyik villamosra, ahol a kiérkező rendőrök elfogták.

A vádirat szerint a vádlott máskor is rongált meg parkoló autókat a XI. kerületben, így április 10-én egy gépkocsi mindkét visszapillantó tükrét lerúgta, másnap pedig két másik parkoló autó visszapillantó tükreit rúgta, illetve törte le. A három esetben összesen több mint hatszázezer forint volt a rongálási kár.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a 24 éves férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével, több rendbeli rongálás, illetve garázdaság vétségével, valamint kábítószer birtoklás vétségével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban.