Hogyan előzhetjük meg a vadbaleseteket? – A Család-barát szakértője válaszol

A Duna megújult magazinműsorában állandó szakértők segítik a nézőket a legváltozatosabb témákban. Faluvégi András állatorvos a vadbalesetek szempontjából kritikus időszakra hívta fel az autósok figyelmét a műsorban, és más, állattartással kapcsolatos témákban is megválaszolta a betelefonálók kérdéseit.

Augusztus utolsó hetétől szeptember végéig tart a gímszarvasok párzási időszaka, amit a köznyelvben csak szarvasbőgésnek neveznek. A vadbalesetek szempontjából kritikus időszak ez, mivel a tesztoszterontól felfűtött állatok gyakran szaladnak ki az erdőből a közutakra. A Család-barát egyik állandó állatorvos szakértője, Faluvégi András éberségre és fokozott óvatosságra intik a sofőröket.

„A szarvasok viselkedése a párzási időszakban különösen kiszámíthatatlan. Előfordul, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, hogy hirtelen kiszaladnak az útra. A szemük különleges felépítése miatt a sötétben is jól látnak, a fényszóró azonban megzavarja, elvakítja őket. A fény hatására így nem biztos, hogy észlelik az érkező járművet, de a hangjelzés adása valamelyest segíthet elkerülni egy ütközést. Fontos, hogy a legtöbbször nem magányosan bóklásznak ilyenkor, számítani kell több állat felbukkanására is” – fogalmazott Faluvégi András, aki a Család-barát adása alatt válaszolt a nézők kérdéseire is.

A betelefonálók főként hasznos tippekre voltak kíváncsiak a házi kedvencek felelős tartásával kapcsolatban. A szakértő tanácsokat adott azzal kapcsolatban is, hogyan lehet megakadályozni, hogy kiszökjön a kutya a kertből, valamint hangsúlyozta az ivartalanítás fontosságát is. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a Család-barát korábbi adásai is.

