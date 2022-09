Adjunk vitamint a kutyáknak!

Rusvai Miklós állatorvos-virológus friss tanulmánya szerint az ebek és az emberek vitaminszükséglete nagyjából hasonló. Ugyanakkor az állattartók csak kis százalékban figyelnek oda tudatosan ezek pótlására.

Mivel a kutyák többsége nem természetszerű körülmények között él, ezért a szervezetük számára szükséges kiegészítőket sem tudják önerőből magukhoz venni.

Rusvai Miklós állatorvos-virológus friss tanulmánya szerint az ebek és az emberek vitaminszükséglete nagyjából hasonló. Ugyanakkor az állattartók csak kis százalékban figyelnek oda tudatosan ezek pótlására.

A kutyák vitaminszükséglete az emberéhez rendkívül hasonló

Ugyan az ember mindenevő, a kutya pedig húsevő, zsírban oldódó vitaminokra nekünk és négylábú barátainknak is azonos mértékben van szüksége. A kutyák vitaminszükséglete kapcsán nemrég tanulmányt készítő Rusvai Miklós nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora rámutatott, állatorvos végzettsége okán pontosan tudja, hogy mennyire fontos a különböző állatfajoknál a vitaminfelvétel.

Példával élve arról beszélt, a kutya őse, a farkas a zsákmányállatokat szőröstől-bőröstől fogyasztja el, így a teljes értékű vitaminkészlethez hozzájutnak. Ezzel szemben mivel az ebek nem ejtenek el vadakat, nem is fogyasztják el azok emésztőrendszerét, melyben nagy mennyiségben vannak jelen alapvető fontosságú vitaminok.

„A gazdik jelentős hányada városban él, ezért a kutyák jellemzően nem természetszerű körülmények között, így kertben, tanyaudvaron vagy szabad földterületen élnek, ahol magukhoz tudnák venni azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, amikre szüksége van a szervezetüknek. Ahhoz, hogy egészségüket megőrizzük, táplálékkiegészítőkkel kell őket segíteni” – mutatott rá a szakember.

Por formájában juttathatjuk be a vitaminokat a kutyánk szervezetébe

Rusvai Miklós elárulta, tanyáján két kutyája van, és maga is mindkettőnek kellő rendszerességgel ad vitaminokat. Közölte, a zsírban oldódó vitaminok, a D-, az E-, a K- és az A-vitamin a tápok egy részében benne van, de nem mindig elégséges szinten, ugyanakkor ezek fogyasztása elengedhetetlen többek közt a csont, a szőrzet, a magzatok, az izomzat fejlődéséhez, annak fenntartásához.

Az állatorvosi virológus kiemelte, a vízben oldódó B-vitamin család tagjai viszonylag gyorsan kiürülnek a szervezetből, így ha nem végzünk megfelelő táplálékkiegészítést, azok ugyanúgy hiányoznak a kutyák szervezetéből, mint az emberekéből.

„Ugyanez igaz bizonyos ásványi anyagokra, a cinkre, a krómra, a vasra. Az ebek nem nyersen kapják a táplálékot, így természetes úton jóval kevesebbet tud ezekből felvenni a szervezetük” – mutatott rá.

Kérdésre válaszolva közölte, a nyers máj és a tojás, különösen a tojássárgája kiegészítheti a kutyák táppal biztosított étrendjét, ugyanakkor kockázatokat is rejtenek maguknak, mert hőkezelés nélkül olyan fertőző betegségek forrásai is lehetnek, amik veszélyt jelenthetnek az állatokra és a környezetben élő gazdára is egyaránt.

Rusvai Miklós elmondta, ma már léteznek biztonságos és hatásos vitamincsomagok kutyák számára. Ezek között azonban érdemes odafigyelve válogatni, hiszen kevés az olyan termék, amely egyszerre egyesíti a leghatékonyabb vitaminokat plusz ásványi anyagokat, némelyiknél pedig a körülményes és stresszhatást okozó adagolás jelent problémát. Elárulta, ő jó ideje a VAUU komplex vitamint adja kutyáinak, az ugyanis nem tartalmaz segédanyagokat és mesterséges adalékanyagokat, csak vitaminokat és ásványi anyagokat, ezáltal kis mennyiséggel magas dózisban lehet a kedvencünknek a vitaminokat bejuttatni. A VAUU por formájában egyesíti a leghatékonyabb vitaminokat plusz ásványi anyagokat, és stresszmentesen beadható bármelyik kutyának, ellentétben a tabletta formájú készítményekkel, amit sok állat nehezen vagy egyáltalán nem fogad el, hívta fel rá a figyelmet az MTA doktora.