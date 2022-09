Szakértő: A szankciók és a bizonytalanság az árakat az egekbe repítette

Elegük van a magyaroknak Brüsszel szankciós politikájából – ez derül ki a Századvég elemzéséből. A felmérés szerint a magyarok 86 százaléka azonnali béketárgyalásokat szeretne. Az elemzés rámutat, hogy az orosz–ukrán háború, illetve Brüsszel szankciós politikája az energiahordozók árának emelkedéséhez, energiahiányhoz és háborús inflációhoz vezetett. Ugyanakkor a brüsszeli vezetők újabb büntetőintézkedések bevezetését fontolgatják és rendkívüli jogköröket szeretnének maguknak.

A magyarok 86 százaléka békét szeretne szankciók helyett

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője az intézet legújabb felmérésével kapcsolatban kifejtette, hogy a magyarok a béke pártján állnak, a megkérdezettek 86 százaléka szerint azonnali béketárgyalásokra lenne szükség, és elítélik azokat a nemzetközi politikai szereplőket, akik a béke útjában állnak.

„Zelenszkij elutasítottsága 68, Putyiné 69 százalék, de Joe Bidené is 64 százalék, mert róla is azt gondolják a magyar emberek, hogy nem a béke irányába terelgeti a folyamatokat. A szankciók esetében a válaszadók 72 százaléka károsnak tartja az eddig bevezetett szankciókat, és úgy látják ezek inkább kárt okoztak az Európai Uniónak, és 50 százalék gondolja azt, hogy ezek a szankciók túlzóak, 25 százalék szerint elegendőek, 20 százalék szerint pedig tovább kellene fokozni ezeket” – ismertette a felmérés eredményeit az elemző.

Hortay Olivér hangsúlyozta, jól látható, hogy

az európai szankciós politika nem működik Oroszországgal szemben, hiszen az ország az energiaexportján keresztül a háború kirobbanása óta 158 milliárd euró árbevételt szerzett,

ami jóval magasabb, mint az előző években. Hortay hangsúlyozta, hogy miután az unió elfogadott a szénre és az olajra is egy szankciós csomagot, ami már az energiaszállításokat érintette, és előkerült a gázszállítás korlátozásának lehetősége is, a piaci szereplők is bizonytalanná váltak.

Ez a bizonytalanság az árakat az egekbe repítette.

„Ennek ellenére még mindig terítéken vannak a szankciós csomagok. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap délben tett egy bejelentést, amiben öt pontot fogalmazott meg, amit a következő tanácsülésre az Európai Bizottság beterjeszt majd, hogy a tagállamok vezetői döntsenek majd róla. Az öt pont egyike az orosz gázszállítások korlátozása” – mondta el Hortay Olivér.

Ugyanakkor a szakember szerint az európai piacon egyre nagyobb problémát okoz a gázmennyiség hiánya. A javaslatcsomaggal kapcsolatban Hortay kiemelte, hogy a a villamosenergia-igények és a gázszállítások korlátozása jelentősen súlyosbítanák a jelenlegi helyzetet. A javaslatok többi részének megvalósítása pedig technikai akadályokba ütközhet, hiszen az Európai Unióban a különböző energiavállalatok portfóliója, működési módja nagyon eltérő, ezért nehéz egy egységes rendszert bevezetni, különösen úgy, hogy az adózás tagállami hatáskörbe tartozik.

Az Európai Bizottság a javaslatcsomag mellé semmilyen hatástanulmányt nem készített a lehetséges következményekről.

Kiemelt kép: Hortay Olivér (Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)