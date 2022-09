Karácsony Gergely átadott egy játszóházat, amely már három éve működik

Erzsébetváros előző, kormánypárti vezetése 2019-ben adta át a kerületi lakosok részére a Varázsdoboz Fejlesztő Központot és Játszóházat. Három évvel később Karácsony Gergely is felavatta az intézményt, ugyanazokkal a bútorokkal és játszóházi eszközökkel. A különbség annyi, hogy a jelenlegi, baloldali önkormányzat elvette a kerületi családok számára eddig elérhető kedvezményeket.

A kormánypárt tegnap egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester augusztus végén Niedermüller Péter DK-s kerületi polgármester kíséretében „átadta” a Varázsdoboz Fejlesztő Központot és Játszóházat. Karácsony Gergely közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a baloldali kerületvezetés új szolgáltatást indított, amelynek célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek és szüleik életét könnyebbé tegye. A központban van fejlesztőpedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelő.

A főpolgármester posztjában kifejtette, hogy hazánkban jelenleg körülbelül százezer SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyerek él, és Budapestnek kötelessége segíteni az érintett családokat.

Ugyanakkor Karácsony Gergely arról már megfeledkezett, hogy a játszóházat nem ő, hanem Vattamány Zsolt, a kerület előző, fideszes polgármestere adta át még 2019 májusában. Akkoriban az Erzsébetváros-kártya felmutatásával a helyi lakosok 40 százalékkal olcsóbban vehették igénybe a szolgáltatásokat, és igényes fejlesztő és játszóházi eszközparkkal, baba-mama szobával várták a családokat. Az épület születésnapoknak, kézműves, báb- és mesefoglalkozásoknak is helyt adott.

Az elmúlt három évben a budapesti Fidesz szerint a fejlesztőházban – a fotók alapján – érdemi változás nem történt, ugyanakkor a térítési díjakat kétszeresére emelték, mivel a jelentős kedvezményeket nyújtó Erzsébetváros-kártyát megszüntették.

A kormánypárt szerint Karácsony Gergely és Niedermüller Péter arról már nem nyilatkoztak, hogy a fejlesztő foglalkozások piaci áron érhetők már csak el, mert az önkormányzat nem nyújt semmiféle támogatást a családoknak.

Némi revans

A Gólem Színház vezetői ennél sokkal elegánsabban jártak el a tegnapi megnyitón. Miután a színház most kezdi meg első évadát hivatalosan is bejegyzett intézményként, a köszöntőre meghívták Vattamány Zsoltot is hiszen a kormánypárti vezetésnek köszönhető, hogy a színház a Csányi utca 3. szám alatt kezdheti meg működését. A egykori polgármester beszédében kiemelte,

„ekkoriban kerestük azokat az értékteremtő intézményeket, amelyeket el lehetett helyezni a korábban lepusztult, újjáépítésre váró épületekben. A zsidó közösséggel együtt már korábban döntöttünk arról, hogy a Csányi utca 5.-ben a budapesti zsidóság történetét bemutató múzeumot hozzunk létre”.

Anno 2019 őszén – még az önkormányzati választások előtt jelentették be –, hogy a Vattamány Zsolt vezette testület a már több mint egy évtizede a helyét kereső színháznak állandó helyet biztosít a Csányi utca 3. szám alatt.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)