Gulyás Gergely: Mindenki kap tíz köbméter tűzifát hatósági áron

Tűzifa- és barnaszénprogramot hirdet a kormány. A jövő héttől már nem csak a tüzépen lehet majd fát venni, hanem az erdőgazdaságoknál közvetlenül is. Erre hatósági árat vezet be a kormány – jelentette be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnöksáéghet vezető miniszter.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A kormány szerdai ülésén a jelenlegi gazdasági és energetikai helyzetet értékelte. Az egész kontinensen nagy kérdéseket okoz az energiaellátás, az árak az egekbe szöktek és jól láthatóan a szankciók nem működnek. Az energiaválság legfőbb oka a földgáz hiánya és ára. Magyarországot ez kevésbé érinti, de több európai országban is hatalmas problémákat okoz. A kormány tegnapi ülésén arról döntött, hogy a kórházak és a bentlakásos intézmények kivételével 25 százalékos gázcsökkentést írnak elő az állami szerveknek és állami tulajdonú cégeknek. A minisztériumokra vár a feladat, hogy ennek megoldásait kidolgozzák. A lakosság tekintetében a legnagyobb támogatási rendszer Magyarországon van. Ez azt jelenti, ha ma piaci áron kellene gázt vásárolni, az az átlagfogyasztásig 180 ezer forintba kerülne, ezzel szemben mintegy 25 ezer forintba kerül, tehát körülbelül 150 ezres támogatást ad a kormány havi szinten a családok megsegítésére. Ennek ellenére is arra kérnek mindenkit, hogy a gázzal ésszerűen bánjanak, emiatt tűzifa- és barnaszénprogramot hirdet a kormány. A jövő héttől már nem csak a tüzépen lehet majd fát venni, hanem az erdőgazdaságoknál közvetlenül is. Erre hatósági árat vezet be a kormány. Az átvételi helyek kijelölésére is hamarosan sor kerül, és mindenki számára minimum 10 köbméter fát fognak biztosítani a fűtési szezon kezdetéig. A barnaszén esetében állami elővásárlási jog van. 50 ezer tonnáról akár 280 ezer tonnára emelhető a kitermelés, az ehhez szükséges lépéseket a kormány meg fogja tenni. Az energiaintenzív kis- és középvállakozások megsegítésére külön programot dolgoz ki a kormány a munkahelyek megvédése érdekében. A távhő kapcsán a miniszter leszögezte: az árak a lakossági fogyasztók számára nem fognak változni, a kormány pedig arra indít programot, hogy minden lakásnak saját mérőórája legyen. Az ehhez szükséges összeget az ipari szereplők fizetik, maga a program pedig legalább 4-5 évig fog tartani.