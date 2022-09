Gulyás Gergely: A távhő ára a lakossági fogyasztóknak nem változik

Jövő héttől az erdőgazdaságoknál is lehet tűzifát venni, amelyre hatósági árat fog megállapítani a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az energiaintenzív iparágakban támogatási programot indítanak.