Tovább nőhet a parkolás díja Budapesten: három óra parkolásért hatezer forintot kérnének

Ferenczi István, az LMP budapesti elnöke, Kispest egyik önkormányzati képviselője a drasztikusan megdrágult budapesti parkolást még tovább emelné, javaslata szerint három óra parkolásért hatezer forintot kérnének el. Karácsony Gergelyék hétfőtől drágították meg brutálisan a budapesti parkolást, egyes helyeken a korábbi ár háromszorosát kell fizetni, de a baloldal újabb drágítást javasol.

Drágult a parkolás tegnaptól a fővárosban, és új fizetős övezeteket is létrehoztak. Az eddigi 27 helyett négy parkolási zónát alakítottak ki. A táblákat már mindenhova ki is helyezték. Egyes kerületekben óránként 600 forintba kerül a várakozás. Az autósok felháborodtak, de a szakmai szervezetek is tiltakoznak. A Magyar Autóklub szerint az intézkedés alkotmányellenes, mert nem készültek hatástanulmányok.

Az A zónában egységesen hatszáz forintba kerül egy óra parkolás, és este 10-ig kell fizetni.

Mivel korábban 175 forint volt a parkolási díj, a hatszáz forintos ár több mint háromszoros drágulást jelent.

A B zónában 450 forintot kell fizetni reggel nyolc és este nyolc között. A C zónában háromszáz forint, a D-ben pedig kétszáz forint lesz a parkolási díj óránként.

A baloldal azonban ennyivel nem fejezné be az emberek megsarcolását.

Ferenczi István, az LMP budapesti elnöke, Kispest egyik önkormányzati képviselője a Spirit FM műsorában beszélgetve már be is jelentette, hogy további drágításokat szeretne.

Ferenczi arról is beszélt, hogy a parkolás megdrágítása a belvárosban szerinte jó dolog, ugyanis, mint mondta,

„az, hogy a belvárosban sokkal drágább lett a parkolás, az helyes, az egy jó dolog,

a belváros nem úgy van kialakítva, nem úgy építették, hogy ilyen mennyiségű autó tárolására legyen alkalmas.”

A baloldali riporternő erre felvetette, hogy az új parkolási rendszerben este 10-ig tart a fizetős parkolás a korábbi este 8 helyett, és csak maximum három órát lehet parkolni. A baloldali politikus azt felelte: „Igen, és akkor mindjárt mondom is, hogy hogyan lehetne ez még jobb.

Úgy lehetne ez még jobb, hogy az első óra, mondjuk adott esetben legyen ugyanilyen drága, nem tudom, talán nyolcszáz forint most egy óra parkolás. A második óra már legyen, most a hasamra ütök, de legyen 1500 forint, és ha valaki három órát parkol ott, az már legyen összesen hatezer forint,

tehát hogy tényleg még egyéb módokon is arra ösztönözzük az embereket, hogy jól gondolják meg, hogy kell-e az autó, és ha kell az autó, akkor jól tervezzék meg azt, hogy hogyan használják és mennyi ideig maradnak ott”

Magyarán: a baloldali politikus elárulta, hogy még tovább sarcolnák a budapestieket, ezúttal hatezer forintos parkolási díjjal három órára.

Karácsony: Borzasztó nehéz időszak következik

Karácsony Gergely főpolgármester azzal indokolta a parkolási díjak emelését és a zónák bővítését, hogy a fővárosnak óriási kiadásai keletkeztek, amit valamiből elő kell teremteni.

A parkolási díjak emelése rendkívül nehéz helyzetbe hozza a vendéglátóhelyeket, és azokat is, akik a fővárosban vállalnak munkát.

Alkotmányellenes a parkolási díjak emelése

– mondta a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke az M1-nek. Kovács Kázmér szerint nem készültek hatástanulmányok, vagyis a parkolási díjszabás változtatása a Fővárosi Önkormányzat részéről pénzbeszedésnek minősül.

„Kellene, hogy legyenek hatástanulmányok, amelyek azt igazolják, hogy ha nem emelkedett volna a parkolási díjak összege olyan mértékben, mint ahogy most emelkedett, akkor nem lehetett volna a parkolás rendjét rendben szabályozni. Ha ilyen hivatkozási alap nincs, akkor ez egy pénzbevételi forrásként kezelt tényező, ami viszont nem egyezik az alkotmányban írt, az Alkotmánybíróság által elfogadott célokkal” – fogalmazott Kovács Kázmér.

A parkolási bírság összege is emelkedett Budapesten. Lipótvárosban például a pótdíj mértéke 10 200 forint 15 napon belül, azon túl pedig 30 600 forintra módosult.

Kiemelt kép: Ferenczi István, a Lehet Más a Politika (LMP) országos elnökségének tagja sajtótájékoztatót tart 2017. február 15-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)