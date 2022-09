Sorra térnek át a megújuló energia használatára a magyar iskolák

Országszerte több mint hetven iskolában tértek vagy térnek át megújuló energiák használatára a középületek energetikai fejlesztését célzó programok segítségével. Leggyakrabban napelemet vagy hőszivattyút telepítenek, amit nyílászárócserével és hőszigeteléssel egészítenek ki. Így akár meg is tudják termelni saját energiaszükségletüket – hangzott el az M1 Híradójában.

Folyamatos az oktatási intézmények energetikai korszerűsítése

Napelempark termeli az áramot a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium udvarán. A százötven panelből álló, hatvan kilowatt teljesítményű erőmű jó időben akár kétszer annyi elektromos energiát is előállít, mint amennyit az intézmény felhasznál. A most befejeződött energetikai korszerűsítés részeként a nyílászárókat is kicserélték, a külső falak hőszigetelést kaptak és felújították a tetőt.

A beruházás eredményeképpen a negyven évvel ezelőtt házgyári elemekből épült iskola épülete, ahol ma több mint hétszáz gyerek tanul, mára a legszigorúbb energetikai követelményeknek is megfelel.

„Óriási változást hozott intézményünk életében az épületenergetikai beruházás megvalósulása, hiszen míg korábban gyermekeink, tanulóink a tantermekben sokszor télen kabátban, hősugárzó mellett kellett tanuljanak, illetve a nyári időszakokban a tikkasztó hőség okozott gondot. Mára mindez komfortosabbá vált az épületen belül. Nagyon nagy öröm számunkra a napelemrendszer megvalósulása, hiszen a saját energiaszükségletünket is megtermeljük” – mondta Valkai Lénárd, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető.

A kápolnásnyéki mellett országszerte még további 76, állami fenntartású iskolában valósul vagy valósult meg hasonló energetikai korszerűsítés. Ezek közül 17 már elkészült, négy átadásra vár, 24 intézményben jelenleg is zajlik a kivitelezés, további 32 helyen pedig az előkészületek folynak.

A fejlesztésekért felelős Klebelsberg Központ elnöke az M1-nek azt mondta, a programnak nevelő hatása is van. Hajnal Gabriella úgy fogalmazott: „oktatási szempontból is fontos, hogy őket is olyan felnőtté neveljük, akiknek ez az energiahatékonyság már nagyon fontos, és olyan életet éljenek, amikor látják, hogy hogyan tudják majd ők az életüket úgy leélni, milyen eszközöket kell használni, mi mire jó, tehát én azt gondolom, hogy a méréseket is meg kell nekik mutatni. Tehát hogy mit eredményez az, hogy föltettünk egy napkollektort, föltettünk egy napelemet.”

Az iskolák energiahatékonysági fejlesztése egy 22 milliárd forint keretösszegű európai uniós támogatási programból a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

A kiemelt kép illusztráció.