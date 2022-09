Az Agrárminisztérium üdvözli az MNB állásfoglalását az agrár-hitelmoratórium kapcsán

Az Agrárminisztérium (AM) üdvözli és a gazdálkodók figyelmébe ajánlja a Magyar Nemzeti Bank (AM) állásfoglalását, amely a fizetési moratóriumban lévő hitelek banki minősítésének eljárásáról tájékoztat – közölte az AM kedden az MTI-vel.

A tájékoztató külön útmutatást ad a korábbi hitelmoratóriumokban részt nem vett, most viszont az agrármoratóriumba belépő, azaz hiteltörlesztésüket felfüggesztő banki ügyfelek kapcsán. Az ő ügyleteikhez enyhébb előírások betartását várja el a bankoktól – írták. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bankoknak egyáltalán nem kell automatikusan és kényszerű módon rontani a korábbi moratóriumokban részt nem vett gazdálkodók és agrármoratóriumhoz kötődő hiteleik besorolását, nem kell a hiteltörlesztés felfüggesztését nemteljesítési esemény bekövetkezéseként értékelni. Lehetőségük van egyedileg, az ügylet és az ügyfél minősítése alapján dönteni az egyes hitelek átsorolásának szükségességéről, enyhébb kritériumok alapján minősíteni azokat – tették hozzá. A közlemény szerint az állásfoglalás hozzájárul az agrárvállalkozások hitelképességének fenntartásához. Az AM bízik abban, hogy a bankpiaci szereplők a lehető legrugalmasabban állnak ezekhez az ügyfelekhez, hiszen az ország élelmiszerbiztonsága múlik a gazdálkodók talpon maradásán. A hitelmoratóriumban való részvétel lehetőségét 2022 szeptemberétől 2023 végéig tette lehetővé az agrárvállalkozások számára az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív Törzs, ezzel is mérsékelni kívánva a rendkívüli aszály következményeit. A gazdálkodók maguk dönthetnek arról, hogy terheik mérséklése érdekében élnek-e hiteleik esetében a fizetési moratórium igénybevételével – írta az AM. A kiemelt kép illusztráció.