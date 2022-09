Így segítette a Soros-hálózat a baloldal kampányát

A Soros-hálózat tagjai civil szervezetek mögé bújva támogathatták Márki-Zay Péter kampányát – írta meg a Magyar Nemzet. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje a napokban ismerte el, hogy hónapokkal az elvesztett választás után is érkeztek még százmilliók a mozgalmához Amerikából – hangzott el az M1 Híradójában.

Miután Márki-Zay Péter nemrégiben beismerte, hogy az ellenzéki pártok a 2022-es országgyűlési választásokra komoly összegeket kaptak a kampányra külföldről, a Magyar Nemzet utánajárt, pontosan honnan származnak ezek a pénzek.

A baloldalon a Soros Györgyhöz köthető szervezetek már régóta igen aktívan segítik az ellenzék munkáját különösen a kampányidőszakokban. 2014 előtt a különböző NGO-k (pl. Hallgatói Hálózat, Szülői Hálózat, Milla) előbb „civil” kormányellenes tüntetéseket szerveztek, majd szoros szövetségre léptek Bajnai Gordonékkal. Egyébként a volt baloldali kormányfő maga is létrehozott egy olyan alapítványt Haza és Haladás néven, amely képes volt külföldi forrásokat fogadni – például a Center for American Progress nevű, Soros által is pénzelt szervezettől –, és ezáltal is szélesíteni tudta kampányarzenálját.

Szintén jellegzetes, hogy 2018-ban Karácsony Gergely „árnyékkormányában” egy egész sor olyan szereplő jelent meg, akik így vagy úgy, de a magyar származású amerikai spekuláns köreiből kerültek ki.

Ezen előzmények után szinte már rutinszerű fejleménynek volt mondható, hogy 2021 őszétől egy sor Soros-közeli értelmiségi állt ki Márki-Zay Péter mellett, sőt, maga a baloldal kormányfőjelöltje többeket úgynevezett „kabinetvezetőként” állított csatasorba. Emlékezetes, hogy elsők között tett hitet Márki-Zay kormányfőjelöltsége mellett Kőszeg Ferenc volt SZDSZ-es honatya, a régóta jelentős Soros-pénzekből működő Magyar Helsinki Bizottság alapítója.

Soros György emberei

A kampány egyik, a baloldal által kiemeltnek szánt pillanata volt, amikor 2022. januárjának végén kijött az ellenzék szakpolitikai kabinetvezetőinek listája. A csapat egyfajta árnyékkormányként funkcionált, és több olyan tagja is volt, aki a Soros-hálózathoz kapcsolódott. Többek között Bod Péter Ákos, a Soroshoz tartozó Transparency International felügyelőbizottsági elnöke, aki személyesen is találkozott a spekulánssal. Az egykori jegybankelnök korábban az MDF-ben politizált, de már hosszú évek óta a baloldalt segíti. Szintén a kabinetvezetők közé tartozott Bojár Gábor, aki a Soros-alapítvány egyik vezetőjeként tűnt fel anno az SZDSZ környékén, majd a Gyurcsány-kormány megszorítócsomagjait is védelmébe vette, és támadta a rezsicsökkentést.

Az előválasztás megszervezése volt a baloldal részéről a 2022-es választási felkészülésük nagy innovációja. Az eddigiek ismeretében nem okoz meglepetést, hogy ezt a döntőnek szánt fegyvert sem maguk a pártok, hanem egy nemzetközi hálózatba tartozó szereplő, az aHang nevű szervezet működtette. Az aHang afféle „pártok feletti” szervezőként, egy úgynevezett Civil Választási Bizottsággal együttműködve bonyolította le az előválasztást. Az aHang oldalán olvasható, hogy ők az Online Progressive Engagement Network (OPEN), egy progresszív elköteleződési nemzetközi hálózat tagja. Az OPEN 19 országban képvisel baloldali mozgalmakat, kiállt például korábban az erőszakos, rasszista Black Lives Matter mozgalom mellett is.

Ilyen komoly munkák összehangolása mellett furcsa, hogy sem az aHang részletes finanszírozói névsorát a honlapjukon, sem a 2021-es gazdálkodási adatait nem lehet megtalálni a céginformációs rendszerekben. Ráadásul a szervezetnek 2022 júliusában összesen két alkalmazottja volt.

Leginkább az aHang példája alkalmas arra, hogy leképeződjön, hogyan működik egy ilyen óriási, nemzetközi gépezet egy választási kampányban. Az aHang az úgynevezett tiszta szavazás kampányban többek között a Civil Kollégium Alapítvánnyal, a Political Capital Hungaryvel és a Társaság a Szabadságjogokért nevű, szintén Soros által pénzelt NGO-val dolgozott együtt. Természetesen részt vett az egyik támogatója, a Nyílt Társadalom Alapítványok által létrehozott A te választásod elnevezésű kampányban is. Az aHang segítette a szavazatszámlálással foglalkozó szervezetek munkáját szavazatszámlálók toborzásával. Ők terjesztették a szavazatszámlálóknak szóló felkészítő anyagokat. Nem utolsósorban együttműködtek a Nyomtass Te is Mozgalommal, és több mint egymillió lapszámot terjesztettek a baloldal szintén külföldről finanszírozott propagandakiadványából.

Ebből is látható, hogy az aktivisták toborzásától az adatbázisok kezeléséig, a kormányképességhez szükséges szakértői háttértől a szükséges kampánytámogatások begyűjtéséig gyakorlatilag minden választási erőforrásuk összegyűjtését és működtetését az ellenzéki pártok kiszervezték. Így aztán a 2022-re a csupán médiapártokká váló balliberális formációk már csak a politikusaikat, a pártlogókat és az állami támogatásaikat, illetve megfogyatkozott párttagságaikat tudták használni.

Az ellenzéki pártok szervezeti gyengeségeik miatt így külföldi érdekkörök hatása alá kerültek. Ezek a külföldi érdekkörök határozták meg így a baloldali kampány stratégiai döntéseit a 2022-es választás legfontosabb témájában, a háború ügyében képviselt álláspontjukat.

A már említettek mellett röviden érdemes kitérni arra is, hogy a Soros-birodalom régóta egy sor médiumot működtet, a legismertebb a 444, de említést érdemel a Magyar Narancs nevű hetilap, az Átlátszó vagy éppen a szintén Soros-pénzből működő Direkt 36, ami a választás előtti év nyarán valamilyen oknál fogva a 444 helyett inkább a szintén részben külföldről finanszírozott Telex nevű hírportállal kezdett együttműködni. A Magyar Nemzet idén márciusban nyilvánosságra hozott Skype-interjúkat, melyekből egyértelműen kiderült, hogy azok a szervezetek, amelyeket a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) finanszíroz, a külföldi újságírókat befolyásolva torz képet festenek Magyarországról és a magyar kormányról. Az interjúkból az is világossá vált, hogy Soros György bizalmasai rajta tartják a kezüket a hazai balliberális sajtó egy részén is.