Felkavaró interjút adott az édesanya a soroksári túszejtés után! Leírhatatlan volt a fájdalma, amikor hallotta kislánya sikolyát – VIDEÓ

Napról napra egyre erőteljesebben törnek elő az emlékek abból a nyolcéves kislányból, akit a saját édesapja ejtett túszul. Az egyiptomi férfi kést tartott a gyerek nyakához és a megölésével fenyegetőzött, végül a Terrorelhárítási Központ kommandósai szabadították ki a kicsit. Az édesanyja azt mondta a Kékfénynek adott interjúban, leírhatatlan kín volt a gyerek segélykiáltásait hallani.

Az interneten máig megtalálható az ámokfutásról és a túszmentésről készült felvétel, az őrjöngő apa ugyanis élőben közvetítette azt az ismerőseinek.

Augusztus 23-án csak a Terrorelhárítási Központ túsztárgyalója és kommandósai tudták lefegyverezni azt a 41 éves egyiptomi férfit, aki a saját lányát rabolta el, és a volt élettársa lakásába bezárkózva, a gyerek nyakához kést tartva fenyegetőzött.

Három nappal később a Budai Központi Kerületi Bíróságon döntöttek arról, hogy az őrizetbe vett férfi letartóztatásba kerül. A gyanúsított ügyvédje nem állt szóba újságírókkal, és egészen addig az egyiptomi apa sem tett vallomást, a nyomozási bírónak viszont azt mondta, hogy végső elkeseredésében ejtette túszul a saját lányát, de mégsem érzi magát bűnösnek.

„Ezt az egészet valamilyen szinten eltervezte. (…) azt gondolom, hogy ő bármire képes lett volna” – ezt már a férfi volt élettársa nyilatkozta a Kékfénynek. Azt kérte a Kékfény stábjától, hogy ne mondják ki a nevét, és ne mutassák az arcát, mert még mindig fél, az események hatása alatt van, és a kislánya sem dolgozta fel a történteket.

„A gyermek a mai napig és sajnos egyre gyakrabban és egyre erőteljesebben hozza elő a történetet. Tökéletesen emlékszik rá,

pillanatról, pillanatra, hogy mi történt. Nagyon nehéz, mert napról napra tudok meg újabb információkat, hogy mi zajlott odabent abban a házban az apuka és a kislány között, és ez borzasztó.”

Az édesanya azt mesélte, hogy a volt élettársával két évvel ezelőtt romlott meg végérvényesen a kapcsolata.

„Az ő viselkedése változott meg, egyre agresszívabb lett (…) 2020. júliusában történt, hogy bántalmazott engem (…) Két év alatt több rendőrségi ügyünk is volt ebből kifolyólag, a zaklatásai, magánlaksértés, volt egy bírósági távoltartás, amit szintén megszegett, lett egy garázdasága, tehát itt elég sok minden volt, ebből kettő ügyet összevontak, ezek között volt a testi sértés, és erre kapott én úgy tudom, hogy erre kapott egy évet, két évre felfüggesztve.”

A közös gyermekük, a most nyolcéves kislány az anyánál maradt, de az egyre súlyosabb konfliktusok ellenére az apa is rendszeresen tarthatta vele a kapcsolatot.

„Ő mindig a gyerekre hivatkozva próbált minket utasítgatni, terrorizálni, szó szerint minden ötpercenként hívogatni,

vagy engem, vagy a gyereket. (…) Nem tudta feldolgozni, hogy valahol az ő hibájából ez megszakadt, és ő engem egy tárgynak tekintett, azt gondolta, hogy én az ő tulajdona vagyok.”

Néhány héttel ezelőtt az egyiptomi férfi Facebook oldalán különös üzenetek jelentek meg, ezt a volt élettársa is észrevette. Betűk, pontokkal elválasztva, az asszony elmondása szerint összerakva azt hozta ki, hogy „amikor megölöm anyukádat.” Az asszony egyre jobban rettegett, és ismét a hatóságokhoz fordult, 2022. augusztus 23-án emberölés előkészülete miatt szeretett volna feljelentést tenni.

„Pont az ügyészségen tartózkodtunk abban a pillanatban, amikor telefonáltak, hogy nagy baj történt, betört a házba, a gyermeket egy bozótvágó késsel a nyakához szorítva bent tartja az épületben, és azzal fenyegetőzik, hogy megöli.”

Kapcsolódó tartalom

A XXIII. kerületi házat körbevették a rendőrök, először a kerületi járőrök, és a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói.

„Az elsődleges célja, én úgy tudom, az volt, hogy én menjek be a házba, ez neki egy elszánt gondolata volt, hogy megöljön, ugye aztán a következő, hogy a gyermeket megöli, és túsztárgyalóval beszélt. Én úgy tudom, követelései voltak a nagykövetség felé, hogy hívjanak oda valakit, csak akkor engedi el a gyereket, ha nem, akkor elvágja a torkát.”

A rendőrök az ablakon keresztül látták, hogy a férfi egy kést tart a lánya nyakához, miközben ordibál. Később pedig az édesanya is megérkezett a helyszínre, aki úgy nyilatkozott, hogy felfoghatatlan érzés kerítette hatalmába, ahogy hallotta bentről a kislány sikolyát.

„Egy édesanya, vagy szülő az pontosan tudja, hogy ez mennyire borzasztó érzés.”

A Terrorelhárítási Központ munkatársai végül ártalmatlanították a túszejtőt és kimentették a kislányt.

„Azt láttam rajta, hogy nagyon boldog volt, ahogy engem meglátott, abban a pillanatban elszállt a félelem, és minden. Egy nagyon okos kislányról van szó, aki nagyon felnőttesen gondolkodik, és próbálta is egyből szerintem úgymond az én nyugtatásomra elviccelni ezt az egész helyzetet, konkrétan az volt szinte az első mondata, hogy mikor megyünk fagyizni. Tehát most is az van, hogy ő próbálja kifele azt mutatni, hogy minden rendben van, és nincs semmi gond. Elkezdtük most újra az iskolát is, és minden szuper, de legbelül azért most nagyon nagy roncsolódások történtek benne sajnos.”

Az egyiptomi férfi az elfogása után nem tett vallomást. Az édesanya szerint, ahogy telik az idő, ő és a kislánya is egyre nehezebben tudja feldolgozni a történteket.

„Nagyon haragszik rá, iszonyatosan. Ő most ebben a helyzetben, hogy az apukája börtönben van, azt mondta, hogy végre oda került, ahová való. Azért ez egy több mint, két éves kőkemény lelki terror volt, amiben mi éltünk, ő is és én is (…) Egyre rosszabbul érzem magam, egyre jobban aggódok, és egyre jobban foglalkoztat az a dolog, (…) hogy mi lesz, ha esetleg kiengedik és kijön, mert én elnézve a videókat, meg ezt az esetet, amit tett, az biztos, hogy ha őt kiengedik onnan, akkor neki az első útja az, vagy ide fog vezetni, ha itt nem talál, akkor bárhol máshol.”

Az egyiptomi férfinek nem csak a túszejtés, és a korábbi erőszakoskodás miatt kell felelnie, hiszen idegenrendészeti eljárás is indult ellene, így ha a bíróság végül jogerősen elítéli, és letölti a büntetését, valószínűleg ki is utasítják az országból. A 41 éves apa 30 napra letartóztatásba került. A bíróság indoklása szerint a volt élettárs ellen elkövetett hasonló erőszakos bűncselekmények miatt fennáll a bűnismétlés veszélye.