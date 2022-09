Bevetésre készülnek a határvadászok

Várhatóan még ebben a hónapban megkezdik szolgálatukat a rendőrség új határvadászegységei. Eddig ezerötszázan jelentkeztek szerződéses határvadásznak, közülük ötszázan már készülnek is az első bevetésre. Az illegális migránsok feltartóztatása, valamint a határsértők elfogása lesz a feladatuk, ezzel tehermentesítik a rendőröket és a katonákat – számolt be az M1 Híradója.

Már a lőkiképzésnél tartanak a határvadászjelöltek Orosházán, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség közös gyakorlóterén. A hallgatók a lövészet mellett önvédelmi fogásokat, intézkedéstaktikát, rendészeti és jogi ismereteket, valamint elsősegélynyújtást is tanulnak.

A határvadászok alapfeladata az illegális migránsok feltartóztatása, a határsértők elfogása lesz. Az új egység tehermentesíti a rendőrséget és a honvédséget, mert a hivatásosok visszatérhetnek eredeti szolgálati helyükre.

Speciális képzettségüknek köszönhetően erősítik az illegális migrációval leginkább sújtott határ menti területek biztonságát.

„A mai napon a lövészet és intézkedéstaktika mellett van egy úgynevezett police-medic képzés is, hiszen bármilyen helyzet kialakulhat akkor, amikor ők a szolgálatukat teljesítik. Az is lehet, hogy elsősegélyt kell nyújtsanak bárkinek, egy sérültnek, egy rosszul lett embernek, és ilyenkor is nagyon fontos, hogy meglegyen az az elméleti tudás és az a szakmai tapasztalat, amivel meg tudják ezt tenni” – mondta Szombati Andrea, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A Készenléti Rendőrség Határvadász Igazgatósága öt megyében működtet területi egységeket. Bács-Kiskun megyében 14, Csongrádban 6, Hajdu-Bihar, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 1-1 század teljesít majd szolgálatot.

„Már több mint ezerötszázan jelentkeztek szerződéses határvadásznak a Készenléti Rendőrség állományába, és közülük több mint ötszázan megfeleltek az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton. Nekik folyamatos a kiképzésük. Az első, sikeresen vizsgát tett képzési csoport várhatóan még szeptemberben megkezdheti szolgálatát” – fejtette ki Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A rendőrség továbbra is várja a leendő határvadászokat.

Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban toborzó irodák működnek, de bármelyik megyei rendőr-főkapitányságon is lehet jelentkezni.

A jelölteknek egy 160 órás képzésen kell részt venniük. A határvadászok pótlékokkal együtt akár a bruttó 400 ezer forintot is megkereshetik.

Kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)