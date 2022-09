Nem tudja Gyurcsány, hogy az általa támogatott miniszterelnök-jelölt Amerikából kapott pénzt a kampányára

Gyurcsány Ferenc állítja, nem tud arról, hogy Márki-Zay Péter politikai szervezete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) pénzt kapott volna a választási kampányra az Egyesült Államokból. A DK elnöke szerint pártja nem kapott külföldről pénzt. Márki-Zay Péter nemrég egy interjúban bevallotta: még júniusban is százmilliók érkeztek az MMM számlájára Amerikából, magyar és külföldi támogatókról is beszélt. Azt azonban cáfolta, hogy Soros György a támogatók közt lenne – hangzott el az M1 Híradóban.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szombatoni, Bohár Dániel riporternek adott nyilatkozatában állította, nem tud arról, hogy Márki-Zay Péter politikai szervezete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom pénzt kapott volna a választási kampányra Amerikából

A Hírtv is megkérdezte a volt miniszterelnököt a támogatásról, de Gyurcsány Ferenc nekik is tagadta, hogy lennének információi a külföldi kampánypénzekről, és azt is, hogy ebből jutott volna a DK-nak is.

A választási kampányban a Gyurcsány Ferenc által is támogatott Márki-Zay Péter viszont egy interjúban bevallotta: még júniusban is százmilliók érkeztek az MMM számlájára Amerikából. Köztük magyar és külföldi támogatókról beszélt. A baloldal korábbi miniszterelnökjelöltje azonban tagadta, hogy Soros György a támogatók közt lenne. A Magyar Nemzet pénteki írásában ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, Márki-Zay Péter mégis fontosnak érezte, hogy Kati Marton újságírót és barátait, illetve az irántuk érzett „végtelen” háláját megemlítse nyilatkozatában. Márpedig Soros György és fia, valamint Kati Marton vállaltan szoros kapcsolatot ápolnak – írta a lap.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom által az áprilisi választásokra fordított pénzek teljes összege meghaladhatja akár a kétmilliárd forintot is – Márki Zay Péter erről is beszélt a napokban.

Az általa vezetett politikai szervezet nyilvános elszámolásából kiolvasható, hogy papírzászlókra 190 ezer, szórólapokra 76 millió, kitűzőkre 2,9 millió, tollakra pedig 44 millió forintot költöttek a kampányban. Hatalmas pénzek pörögtek az SMS-esekre is. Erre 117 milliót fordítottak. Marketing tanácsadásra több mint 50 milliót, facebook kampányra pedig félmilliárdnál is többet.

De jócskán megszaladt a kassza bevételi oldala is. Az adománydobozokba közel 58 milliót gyűjtöttek, banki átutalással pedig majd 400 millió forint érkezett az MMM számlájára.

Az 1862 oldalas főkönyvi dokumentum végén a nagyösszegű adományok tételsoron fellelhető az a több mint 1,8 milliárd forint is, amit Amerikából küldtek Márki-Zay Péteréknek.

A most felszínre került gyanús kampányfinanszírozási ügy miatt egy magánszemély feljelentette Márki-Zay Péter mozgalmát. Sajtóhírek szerint, ha beigazolódnak a közérdekű bejelentésben tett állítások, akár fel is oszlathatják a Mindenki Magyarországa Mozgalmat.

Kiemelt kép: Gyurcsány Ferenc a parlamentben (fotó: MTI/Kovács Tamás).