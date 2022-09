Megháromszorozódott az illegális migránsok száma a tavalyihoz képest

Továbbra is sok a dolga a határvédőknek hazánk déli határánál, szombaton egy nap alatt több mint ezren próbáltak Magyarországra szökni. Skandináviában és a nyugati országokban is komoly problémát okoznak a migránsok, ugyanis évek alatt sem sikerült beilleszkedniük a társadalomba, egyre többen válnak közülük bűnözővé. Svédországban már klánháborúk zajlanak, amit a helyiek nagyon nehezen tudnak elfogadni és feldolgozni. Egyre többen gondolják úgy, hogy meg kell állítani az idegen beáramlását – számolt be az M1 Híradója.

Bontják az üres házakat a magyar-szerb határ szerbiai oldalán. Magyarmajdány és Rábé térségében hónapok óta tart a bevándorlási válság: a migránsok ugyanis beköltöznek a lakatlan házakba. Az önkormányzat ezért úgy döntött: több házat is lebontanak, hogy a migránsoknak ne legyen búvóhelyük. A helyiek szerint viszont ez sem lesz elég. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy a lakott házakat akarják elfoglalni. A százlelkes faluban legalább 500 migráns táborozik. A falukban főleg idősek laknak, de a migránsok viszont nem tisztelik őket: folyamatosak a zaklatások és a fenyegetések. A migránsok közben arról beszélnek, hogy elégedetlenek a körülményekkel, és amint lehet, átszöknek a magyar határon. Ők úgy tudják, hogy Nyugat-Európábában segély és lakás várja őket. „Pontosan tudom, hogy nagyon nehéz lesz. Keményen őrzik a magyar határt. Most is legalább 200-an vagyunk itt. Mindig sokan megyünk egyszerre, persze, hogy elkapnak. Engem is sokszor elfogtak már” – mondta egy migráns. Kapcsolódó tartalom Nagy csoportokban indulnak a migránsok a magyar határhoz: „Már próbálkoztam a magyar kerítésnél, de a rendőrök elkaptak” A szerb-magyar határ közelében egyre több illegális bevándorló tartózkodik. Éjszaka és napközben is nagy csoportokban indulnak a magyar határhoz, hogy megpróbáljanak illegálisan bejutni az Európai Unióba. Idén elképesztő méreteket öltött a migrációs nyomás: háromszor annyian jöttek eddig, mint egy évvel ezelőtt. A magyar kormány ezért úgy döntött: megerősíti a déli határzárt és határvadászokat állít szolgálatba. Amíg tavaly augusztusig átlagosan 7 ezren jöttek havonta, addig idén brutális a növekedés: átlagosan csaknem 20 ezer migráns miatt intézkednek a hatóságok minden egyes hónapban. A kormány 2015 óta következetesen elutasítja az illegális bevándorlást, a kerítéssel pedig nemcsak Magyarországot, hanem Európát is védi. Szakértők szerint mára már Nyugat-Európa bevándorlási politikája is nagyot változott 2015 óta – erről Sayfo Omar beszélt az M1-en. A Migrációkutató Intézet kutatója szerint ennek az az oka, hogy a bevándorlók nem akarnak beilleszkedni, zárt közösségekben élnek és sokan válnak közülük bűnözővé. Kapcsolódó tartalom Bakondi: Naponta sok százan próbálnak átjutni a határon Az utóbbi napokban jelentősen nőtt az illegális bevándorlók száma, mert a szorítja őket az idő. „Ami kifejezetten problémás Svédországban, az a lőfegyverrel, robbanóanyagokkal elkövetett bűncselekmények. Hiszen kialakult egy Skandináviában korábban ismeretlen jelenség a klánbűnözés elsősorban szomáli, magrevi bevándorlókhoz köthető bűnözés, amikor leszármazás alapján, etnikai alapon csoportosulnak különböző csoportok, akik a drogpiacban egyéb illegális tevékenységben érdekeltek és egymásra riválisként tekintenek” – árulta el a szakértő. A kutató azt mondta: egy korábbi felmérés szerint a svédek biztonságérzete gyorsan csökken, és egyre többen döntenek úgy, hogy olyan körülmények között akarnak élni, ahol nem kerülnek kapcsolatba a migránsokkal. A kiemelt kép illusztráció.