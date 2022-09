Mindenki a Szegedi Vadaspark új jövevényeire kíváncsi – FOTÓK

Szurikátakölykök születtek még augusztus elején a Szegedi Vadasparkban, a kölykök egyre gyakrabban bújnak elő, így a látogatók is többet időznek a cibetmacska-félék kifutójánál – tájékoztatott Veprik Róbert, a vadaspark igazgatója.

A szegedi állatkertben régóta gondoznak szurikátákat, melyek a vendégek között igen népszerűek. A közelmúltban magyarországi állatkertekből érkezett egyedekből új csapat állt össze. A két kölyök világrajövetelének pontos idejét a gondozók nem ismerik, hiszen a hatalmas és kiterjedt üregrendszerük mélyén töltik első napjaikat.

Két-három hét elteltével, ahogy a kölykök nőnek, úgy egyre bátrabbá is válnak, így már meg lehet őket figyelni a nap legnagyobb részében.

Ahogy a természetben, úgy az állatkerti szurikátacsaládoknál is mindenki részt vesz a legkisebbek nevelésében, beleértve az idősebb testvéreket is.

A szurikáták Dél-Afrika száraz szavannáin nagy családokban élnek, amelyekben csak az alfa-nőstény szaporodik, a többiek segítenek az utódok nevelésében. A kölykök – tizenegy hetes vemhesség után – október és március között vakon és szőrtelenül jönnek a világra.

A 700 gramm körüli testtömegű cibetmacska-félék szorosan együttműködő családokban élnek, amelyek egymással azonban időnként véres harcokat is vívhatnak. Kiterjedt üregrendszereket ásnak, amely védelmet biztosít számukra a ragadozókkal szemben.

Táplálékuk jelentős részét ízeltlábúak, köztük mérges skorpiók is, valamint kisebb gerincesek teszik ki, de a gyümölcsöt sem vetik meg. Hasonlóan más üregekben élő kisemlősökhöz – mint az ürge és a prérikutya – a szurikátáknál is vannak őrszemek, akik a veszélyt lesik, többnyire állva vagy felegyenesedve ülve.

Talán emiatt, és azért, mert előre néző szemeik vannak, apró emberek benyomását keltik, rendkívül népszerűek. A két most született szurikáta kölyök továbbra is a Szegedi Vadaspark lakója lesz, hogy velük is gyarapodjon a csapat.

