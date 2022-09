Merkely: A felhalmozott örökséget őrizni és gyarapítani is kötelességünk

A felhalmozott tudást és örökséget nemcsak megőrizni, de a legjobb tudásunk szerint gyarapítani is kötelességünk – hangoztatta a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitóján szombaton Budapesten.

Merkely Béla hozzátette: az egyetem megújított oktatási reformját a lehető legbiztosabb elméleti tudás, a lehető legtöbb gyakorlati tapasztalat és a lehető legkorszerűbb tudományos háttér hármasa köré építették fel.

Kitért arra, hogy a Semmelweis Egyetem oktatói, hallgatói mindig ott álltak nemcsak az orvos- és egészségtudomány történetének mérföldköveinél, de a magyar történelem nagy fordulópontjainál is.

„Nekünk, utódoknak pedig kötelességünk, hogy ne pusztán megőrizzük, de legjobb tudásunk szerint gyarapítsuk is a több mint 250 év alatt felhalmozott örökséget”

– emelte ki.

Hozzátette: oktatási szemléletünkben fontos elv az egészség megőrzése, a megelőzés, a prevenció. A fiatal hallgatókhoz szólva úgy fogalmazott, „önök nem a betegség katonái lesznek, amikor megkezdik majd hivatásuk gyakorlását, hanem az egészség hírnökei. S ennél többet, mint az egészség biztonságát, senki sem adhat embertársainak”.

A rektor szerint azonban bármilyen fejlett is legyen a tudomány, bármilyen modern technológia is áll a gyógyító szakember rendelkezésére, a betegre fordított figyelem nem pótolható.

A koronavírus-járvány időszakára térve Merkely Béla azt mondta: az egyetem a pandémia elleni védekezés élére állt. Orvosaik, ápolóik, tanáraik, hallgatóik ott voltak a szűréseknél, az oltópontokon, a betegágyak mellett, a laborokban.

Hozzátette: büszke arra, hogy a hallgatók és oktatók ismét bebizonyították elhivatottságukat, felelősségtudatukat és áldozatvállalásukat.

Merkely Béla beszélt arról is, hogy az egyetemen 3651 elsőéves kezdi meg tanulmányait, a most induló tanévben minden korábbinál többen nyertek felvételt az egyetemre. Szólt arról is, hogy a jövőbeni fejlődés feltételeinek megteremtése volt a célja az egy évvel ezelőtti fenntartói modellváltásnak. „Az alapítványi működés forma minden korábbinál több és rugalmasabb teret ad a fejlődésre” – emelte ki.

Mint mondta, az elmúlt időszakban – a járvány és a háborús helyzet nyomán kialakuló globális gazdasági nehézségek ellenére is – több fejlesztést tudtak véghez vinni, amelyek azt a stratégiai célt szolgálják, hogy a Semmelweis Egyetem minden tekintetben a világ élvonalába kerüljön.

Ezzel kapcsolatban elmondta, ma már egyre előkelőbb helyen szerepel az SE a nemzetközi rangsorokban; 149 helyet előrelépve bekerültek a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye közé, céljuk azonban a 100 legjobb között szerepelni.

A rektor kitért arra, hogy az egyetem jubileumi programsorozatot indít, ugyanis negyven évvel ezelőtt, 1983-ban indult a német, majd 1989-ben az angol nyelvű oktatásuk. „Ez alapozta meg az egyetem jelenlegi sikertörténetét, hiszen mára az SE Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézménye” – emelte ki Merkely Béla.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, az új felsőoktatási felvételi eljárásnak kiemelt célja volt, hogy növekedjen az egyetemek döntési szabadsága, autonómiája a tehetségek, hallgatók kiválasztásában.

Mint mondta: a kormány meggyőződése, hogy a jelenkor kihívásaira is az egyetemek kulturális hagyományokon alapuló, értékelvű megerősítése és az ebből „kivirágzó” tudás és innováció a siker kulcsa.

„Magyarország akkor állt legközelebb a világ és Európa élvonalához, amikor volt koncepciózus tudománypolitikája és befektetett a felsőoktatásba”

– mondta.

Hozzátette: a felsőoktatás finanszírozása idén elérte a GDP 2 százalékát, mellyel Európa élvonalába tartozik az ország ezen a téren.

A kormány azon dolgozik, hogy legalább egy egyetemünk a világ legjobb száz egyeteme közé kerüljön, és hogy legyen három egyetemünk az Európai Unió legjobb száz egyeteme között 2030-ra. Ezért a nemzetközi hallgatói létszámot, a nemzetközi mobilitási részvételt megduplázzák, harmadával növelik a minőségi publikációs teljesítményt és megduplázzák a vállalati együttműködésekből, k+f tevékenységből származó bevételeket – sorolta.

Célul tűzte ki a kormány – mondta –, hogy a V4-ek átlagát haladja meg a magyar diplomások aránya. Cél továbbá, hogy a diplomások bérelőnye érje el a 100 százalékot – ismertette. Hankó Balázs elmondta, az SE kormány általi infrastrukturális támogatása az idén eléri a 40 milliárd forintot.

Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében azt mondta, hogy a tudás, a tanulás mindig a legjobb befeketés, amelynek elértéktelenedésétől sosem kell tartani.

A választott hivatás jelentőségét még jobban felértékelte a koronavírus-járvány okozta egészségügyi válsághelyzet – mondta. Hozzátette: bízik abban, hogy nemcsak az ezek okozta kényszer, hanem a járványidőszak tapasztalatai is arra sarkallják a kormányokat, hogy nagyobb figyelmet és jobb működési feltételeket biztosítsanak majd az egészségügynek.

Kitért arra, hogy a fenntartó alapítványnak is fontos szerep jut: megfelelő működési kereteket biztosítani az egyetem vezetésének. Ígérete szerint minden lehetséges eszközzel támogatni fogják az elképzelések megvalósítását.