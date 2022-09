Egyre nagyobb a botrány Márki-Zay Péter amerikai kampánypénzei körül

Számos kérdést felvet, hogy a baloldal több százmillió forintot kapott a kampányára egy olyan amerikai szervezettől, amely Soros Györgyhöz köthető – így reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója azok után, hogy Márki-Zay Péter elismerte, azért kapták a hatalmas összegeket, hogy a választások eredményét befolyásolni tudják. Hollik István úgy látja: a baloldal kijátszotta a kampányra vonatkozó jogszabályokat – számoltak be az M1 Híradójában.

Fidesz: Kérdéseket vet fel a baloldal amerikai kampánytámogatása

Két milliárd forint körüli összeget költöttek a kampányban – közölte szerdán az ATV-n Márki Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje azt is mondta, hogy közzétették a Mindenki Magyarországa Mozgalom honlapján a szervezet kiadásait és bevételeit.

A tételes elszámolásból nem derül ki, kiktől érkeztek be a néhol elképesztő pénzek – áll a kimutatást részletesen feldolgozó kontra.hu cikkében. A szerző külön kiemelt nyolc darab, összesen 1 milliárd 860 millió forintnak megfelelő amerikai dolláros „makroadományt”. Ezekből a legnagyobb tételek a 300 milliót bőven, illetve a félmilliárd forintot is majdnem meghaladják – olvasható az írásban.

Márki Zay Péter szerdai interjújában azonban több százmillió forintos amerikai támogatásra emlékezett az elszámolásuk szerinti csaknem két milliárd forint helyett.

Ugyanakkor azt elismerte, hogy a pénzt az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól kapták, sőt azt is, elmondta, hogy még a választások után is érkezett támogatás az USÁ-ból. 400 millió forint.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke arról is beszélt, hogy az amerikai alapítvány támogatói között vannak magyar magánszemélyek, de számos külföldi adományozó is.

„Olyan neves személyiségek is csatlakoztak az Action for Democracy-hoz, mint Francis Fukuyama, például, vagy Wesley Clark, akivel egy internetes beszélgetést én magam is folytattam. Anne Applebaum, tehát nagyon sok támogatója volt ennek a demokrácia szervezetnek. Azzal együtt, hogy ők nem csak a magyar demokratikus átalakulást szerették volna segíteni, ők több más országot is ugyanígy támogattak” – fogalmazott Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke.

Márki-Zay Péter azt sem titkolta: az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól érkezett hatalmas összeget azért kapták, hogy a választások eredményét ezzel is befolyásolni tudják.

Az említett amerikai szervezet Soros György támogatását élvezi, ennek egyik bizonyítéka Korányi Dávid személye számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap azt írta: az Action for Democracy ügyvezető igazgatója az a New Yorkban élő Korányi Dávid, aki Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök főtanácsadója volt 2010 előtt, jelenleg pedig Karácsony Gergely nemzetközi kapcsolatait szervezi.

Az amerikai kampánytámogatásokra Márki-Zay már 2019-ben is célzott – erről már az Origo írt. Az internetes portál cikkében az áll, hogy Márki Zay Péter 2019 májusában, mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője, egy hétre az Egyesült Államokba utazott Kész Zoltánnal együtt. Kész Zoltán amerikai előéletéről és Soros-hálózattal való kapcsolatáról korábban már több cikk megjelent a magyar sajtóban – fogalmaz a szerző.

Az Origo azt is írta, hogy akkor Márki Zay Péterék az út alatt Soros Györgyhöz köthető szervezetekkel találkoztak, de titkolták, pontosan kikkel. Márki-Zay azt beismerte, hogy többek között találkozott a szintén Soros által pénzelt Human Rights First nevű szervezettel.

Hollik István az üggyel kapcsolatban kiemelte:

„Azt senki nem gondolja komolyan, hogy több százmillió forintot Soros György, az üzletember csak úgy odaadott a baloldal számára.”

Több kérdést is felvet az, hogy a baloldal több százmillió forintot kapott a kampányára egy olyan amerikai szervezettől, amely Soros Györgyhöz köthető – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója videónyilatkozatában. Hollik István egyúttal feltette azt a kérdést, hogy ezért a több százmillió forintért Soros György mit kért cserébe?

„Azt tudjuk, hogy Soros György, hiszen erről írt is támogatja a háborút és az európia szankcióka egyaránt. Adódik a kérdés: Köze van-e Soros György kampánytámogatásának ahhoz, hogy a Márki Zay Péter és Gyurcsány Ferenc féle baloldal egyértelműen háborúpárti és szankciókat támogató álláspontot képvisel mind a mai napig” – fogalmazott Hollik István.

