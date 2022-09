Nincs nyugalom a déli határon, minden egyes nap százan, van, hogy ezren is megpróbálnak átjutni illegálisan a magyar oldalra. Közben a kerítés túloldalán, Szerbiában is egyre rosszabb a helyzet, ugyanis sorra foglalják el a határ menti városok elhagyatott épületeit a migránsok, de még a köztereken is sátrakat állítanak fel. A helyiek félelmét pedig az is fokozza, hogy az afgán maffia tagjai is megjelentek a migránsok között – számolt be az M1 Híradó.

Az afgán maffia is megjelent a migránsok között Jönnek-mennek a városban, a helyi gyorsétkezdékben esznek, és taxival furikáznak egyik helyről a másikra. Így élik mindennapjaikat a vajdasági Sid városában a migránsok, akik gyakorlatilag ellepték a parkokat is, szinte már többen vannak, mint a helyiek. A helyzet egyre rosszabb, a helyi lakosok szerint a migránsok elfoglalták a városukat, ami így élhetetlenné vált. „Mindenhova beköltöztek, üres, romos épületekbe, az erdőkbe, de még a közterekre is. Ezek az emberek megállás nélkül próbálnak átjutni a határon, és ha nem sikerül, egyre feszültebbé válnak. Ezzel nemcsak a saját, de az itt élők biztonságát is veszélyeztetik” – mondta a város ifjúsági szervezetének egyik tagja. A migránsok azonban nem terveznek sokáig a városban maradni. A céljuk, hogy eljussanak az Európai Unióba. „Továbbmegyek, mondjuk Németországba, Franciaországba, vagy Belgiumba is szívesen mennék. Még nem döntöttem el, merre induljak, de minél előbb el akarok jutni az unióba” – nyilatkozott egy afgán migráns. A migránsok között megjelentek az afgán maffia tagjai. Az illegálisan kialakított menekülttáborokban egyre több konfliktusba keverednek, és az erőszaktól sem riadnak vissza a migránsbűnözők. Még saját társaik is félnek tőlük – hívta fel a figyelmet az M1 Híradó. „Az afgán maffia is itt van. Pénzt akarnak tőlünk, 4-5000 eurót, azért, hogy segítsenek átjutni a határon. Ha nincs pénzünk, fenyegetnek, hogy megölnek minket. Kést szorítanak a torkunkhoz. A pénzt otthonról küldik nekünk, de nem eleget. Nagyon nehéz átjutni az unióba, de újra és újra megpróbálom” – mondta egy pakisztáni férfi. Kapcsolódó tartalom Ismét több mint ezer migránst állítottak meg a hatóságok egy nap alatt A szolgálatot teljesítő rendőrök csütörtökön összesen 1073 illegális migránssal szemben intézkedtek. A Magyarország déli határára nehezedő migrációs nyomás egyre nő. Az illegális migránsok a bejutási kísérletek során egyre agresszívabbá válnak, gyakran megtámadják a határt őrző katonákat és rendőröket is. „Az Európa Tanács feladata az emberi jogok védelmének biztosítása lenne” A migrációs nyomás ellenére az Európa Tanács emberi jogi biztosa arra szólította fel a magyar hatóságokat, hogy ne toloncolják ki a migránsokat Szerbiába. Dunja Mijatovic közleményében ezt azzal indokolta meg, hogy a magyar hatóságok nem vizsgálták meg, milyen kockázattal jár, ha a migránsokat visszaküldik Szerbiába. Kapcsolódó tartalom Illegális migránsok támadtak a déli határ megerősítésén dolgozókra A támadó migránsok 15-20-an lehettek, egyiküket videóra vették. Halkó Petra, a Századvég külpolitikai elemzője szerint „Magyarországot ugyanakkor számos nemzetközi jogi szerződés köti, illetve olyan kötelezettség, mint például a schengeni határ védelme, vagy a genfi egyezménynek megfelelő alkalmazása. Ilyen értelemben pedig érdemes párhuzamba állítani az ukrán konfliktussal is, hiszen láthatjuk azt, hogy Magyarország követi a nemzetközi jogban foglalt kötelezettségeket, előírásokat és aszerint jár el”. Halkó Petra továbbá kiemelte, hogy a politikai nyomásgyakorlás céljával adták ki ezt a bizonyos sajtóközleményt, annak azonban nincs jogi valóságalapja. A Századvég elemzője azt is hozzátette, hogy Magyarország a jogi egyezményeket betartva jár el az illegális migránsokkal szemben. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)