AM: Közösségteremtő, kellemes és hasznos időtöltés a kertészkedés

A világ most zajos körülöttünk, háború, energiaválság fenyeget, ebben a helyzetben külön öröm mindannyiunk számára ápolt, terményektől roskadó, virágoktól pompázó kerteket látni a fővárosban és vidéken. A dolgos kezek megérdemlik az elismerést, az ünneplést, és tapasztalataik megosztásának lehetőségét – mondta a Budapesti Kertbarátok Legszebb Kertjei verseny díjkiosztó ünnepségén Feldman Zsolt.

Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára köszöntőjében méltatta azt a civil kezdeményezést, amely több ezer fiatalnak és idősnek, nőnek és férfinak kínál örömteli, egyben hasznos elfoglaltságot. Emellett rajtuk és családtagjaikon kívül másokat is jókedvre derítenek a zajos főváros kis oázisai, amelyeknek látványa is kellemesebbé teszik az ott élők mindennapjait – írták.

Az Országos Kertbarát Szövetség termény és termékbemutatójával színesített díjkiosztó ünnepségen Feldman Zsolt szólt arról, hogy nemcsak a gyepszőnyeges, különféle tujákkal körülbástyázott díszkerteknek van megnyugtató hatása, de ugyanígy, az egész család örömét szolgálhatja a fáradtságos munkával megtermelt, kiskertekben óvott zöldség és gyümölcs – áll a közleményben.

Ráadásul a kétféle kert vegyíthető is, mint ahogyan ezt a díjazottak által bemutatott fotók is bizonyítják. Egy kert lehet közösségépítő és –egybentartó terület is. A főváros több pontján találkozhatunk olyan kiskertekkel, ahol a környező házakban lakók elfoglaltságuktól függően és kedvük szerint tevékenykednek, ahol játékos formában a gyerekek is befoghatók a hasznos tevékenység végzésébe. Így ők is megtapasztalhatják saját munkájuk gyümölcsét, akár szó szerint – idézi a közlemény az államtitkárt.

Ebben az aszály sújtotta évben a kiskertek mellett a nagyobb gazdaságokban, kertészetekben is meg kellett küzdeni a természettel. Ez az év sok helyen az életben maradásról, életben tartásról szólt.

Az már mindenki számára egyértelmű, hogy öntözés nélkül nem élnek túl növényeink sem a nagyobb gazdaságokban, sem a kiskertekben. Ezekben a nehéz időkben még inkább felértékelődött egy-egy megfelelően ápolt és gondozott, bőven termő kiskert, ahonnan az egész család megelégedve fogyaszthat – fogalmazott az államtitkár a közlemény szerint.

Az ünnepség végén számos egyéni kertművelő közösség, közte egy óvoda gyermekcsoportja is átvehette az Országos Kertbarát Szövetség képviselőitől a díjakat: hasznos kertészeti tanácsokat tartalmazó könyvet, különféle eszközöket és szerszámokat, amelyeknek a jövőben minden bizonnyal hasznát veszik majd – írta az AM.

A kiemelt kép illusztráció.