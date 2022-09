Újraindul a diaszpóra magyarságát támogató program

Két éves – a járvány miatti – szünet után új köntösben indul újra a diaszpóra magyarságát támogató Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) és a szórványmagyarságot felkaroló Petőfi Sándor Program – mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Budapesten.

A helyettes államtitkár a két program ösztöndíjasainak oktatási hetét megnyitva kiemelte: a jelentkezők feladatkörökre pályázhattak, a szervezetek is online jelentkezhettek, így is biztosítva azt, hogy minden közösség a megfelelő színvonalú szakmai támogatást kaphassa meg. Hozzátette: az újraindított programokkal most régi és új ösztöndíjasok foglalhatják el állomáshelyüket a szórványban és a diaszpórában.

Bíznak abban, hogy az ösztöndíjasok folytatni tudják azt a munkát, amelyek a korábbi években megkezdődtek a közösségekben, valamint új lendületet tudnak adni az újrakezdéshez – mondta Szilágyi Péter.

Változás, hogy a Petőfi Sándor Program országaiból a Kőrösi Csoma Sándor Program országai közé került: Bosznia-Hercegovina, Csehország, Észak-Macedónia, és Lengyelország.

Az idei évben a KCSP-ben egyházi ösztöndíjas státuszokat nem hirdettek meg.

Az ösztöndíjasok a jelentkezésüket olyan tematikus feladatkörök szerint nyújthatták be, mint cserkésztevékenység, hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok) oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás), közösségi, sport, média és kulturális tevékenység.

A külföldi programszakasz 9 hónapig – szeptember 15-től 2023. június 15-ig tart. Az ezt megelőző négynapos felkészítés szeptember 1-6. között Budapesten történik. Szilágyi Péter úgy fogalmazott: a járványhelyzet megerősített bennünket abban, hogy a magyar nemzet tagjainak szüksége van egymásra, ezt mutatta az is, hogy az ösztöndíjasokat keresték a magyar szervezetek.

A mostani válságban még inkább szükségünk van arra, hogy tudjuk, egymásra számíthatunk,

az elmúlt években kiépült kapcsolati hálót még erősebbre „kell szőni” – mondta a helyettes államtitkár. Rámutatott: a jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy a külhoni magyar közösségek biztonságban érezzék magukat.

A külhoni magyar közösségek biztonságérzetét pedig az anyaország részéről érkező támogatás folytonossága tudja biztosítani. Ahogy a járványhelyzetben, úgy a válság idején sem engedik el a külhoni magyar közösségek kezét – hangsúlyozta a helyettes államtitkár, aki ezt követően a résztvevőknek nemzetpolitikai előadást is tartott.