Becsengettek: jelenléti oktatással kezdődik a tanév több mint egymillió általános és középiskolás diák számára

Vége a vakációnak, csütörtökön hivatalosan megkezdődik az új tanév, de sok iskolában már megtartották az évnyitó ünnepséget. Már amennyire a több százezer diák ezt ünnepi pillanatnak tartja – számolt be az M1 Híradója.

Holnap elkezdődik a 2022/2023-as tanév

Ma csaknem 1 millió 200 ezer általános és középiskolás diák kezdi meg az új tanévet. A Nemzeti Pedagóguskar szerint az iskolák felkészültek a gyerekek fogadására. A köznevelési államtitkár azt mondta, hogy nem kell távoktatásra készülni. Miután a gázszállítások biztosítottak, az intézményekben nem kell más fűtési módra átállni – fogalmazott Maruzsa Zoltán.

Idén az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 28-án lesz, az oktatás november 7-én folytatódik. A tanév utolsó tanítási napja 2023. június 15-én lesz.

Nemzeti Tanévnyitó Petőfi szülővárosában

Sárközi táncokat és játékokat mutattak be a gyerekek. Petőfi Sándor szülővárosában, a költő születésének 200. évfordulóján a Kiskőrösi Bem József Általános Iskolában tartották a 13. Nemzeti Tanévnyitót.

Az intézmény 2023-ra európai uniós és kormányzati forrásból egymilliárd forint értékben újul meg. Az iskola igazgatója azt mondta:

a fejlesztésnek köszönhetően, korszerű, modern környezetben tanulhatnak majd a diákok.

„Figyelmet fordítunk a tanulóbarát környezet kialakítására, hiszen az iskola a gyermek második otthona. Törekszünk a személyes kapcsolatok erősítésére, az egyéni bánásmód érvényesítésére, a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, hogy minden tanuló a képességeinek megfelelő ütemben tudjon fejlődni” – fogalmazott Lasztovicza László igazgató.

A gyerekek már nagyon várják a tanévkezdést. Lelkesedésüket a Légy Jó Mindhalálig című musical egyik részletével mutatták be. Az elmúlt több mint egy évtizedben sokat változott az iskolai ellátás. Mindenki ingyen tankönyvet kap, a szociális étkeztetésre fordított keret háromszorosára nőtt, és megtízszereződött az iskolatejre és iskola gyümölcsre költött összeg is.

Rétvári Bence államtitkár a nemzeti tanévnyitón azt mondta:

az oktatásban is verseny van, nem csak diákok és nem csak iskolák, de országok között is.

„Nekünk olyan nemzedéket kell ma felnevelnünk, amely húsz év múlva meg fogja állni a versenyt, az akkori más nemzetek generációival. Ezért kell nekünk is az oktatásba fektetnünk. Ezért nyújtotta be úgy az EU-s forrásainkra vonatkozó terveit, hogy azokból százmilliárdok érkezzenek az oktatásba. Az évi tíz százalékos béremelések forrását ennek az eredményétől is biztosítani fogjuk” – fejtette ki Rétvári Bence.

A köznevelésért felelős államtitkár pedig arról beszélt: a szülőknek és a gyerekeknek ebben a tanévben nem kell digitális oktatásra számítaniuk.

„Nem lesz járványügyi okokból elrendelt online oktatás ebben a tanévben. A kormány megoldást fog találni az energiaellátás nehézségeire, nem kérdés, hogy az iskolát fűtenünk kell, az oktatás pedig hagyományos munkarendben kell megszervezni, ez a gyermekeink érdeke , de alapvető gazdasági érdekünk is” – hangsúlyozta Maruzsa Zoltán.

Hozzátette: a kormány a pedagógusoknak jelentős bérfelzárkoztató programot indít. Szeptemberben 1,2 millió általános és középiskolás kezdi el a tanévet.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)