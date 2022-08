Sükösd és Dusnok: ideális célpontok a vizek szerelmeseinek

A nyárutó kiváló alkalmat nyújt arra, hogy egy-egy rövidebb kirándulás erejéig felfedezzük hazánk elrejtett turisztikai gyöngyszemeit. Ezek közé tartozik Sükösd és Dusnok térsége is.

„Evezni, kerékpározni, sétálni vagy strandolni szeretnének?” – teszi fel a kérdést Mindszenti István, Dusnok polgármestere, miközben a Vajas-csatorna partján állunk, a tavaly átadott Vízi Turisztikai Fogadóhely és Szabadidő Központ bejáratánál. A mólón gyerekek készülődnek beszállni az elektromos motorcsónakokba: az éppen zajló horvát nemzetiségi tábor egyik programpontja a csónakázás.

Mi is a csónakázást választjuk: a települést körülölelő csatorna az aszályos idő ellenére is tiszta és bő vizű, a fél kilométerre lévő helyi strandon önfeledten fürdőznek felnőttek és gyerekek egyaránt. Mint a polgármester elmondja, a csatorna partján 3 kilométer hosszan épült sétány rendkívül kedvelt a kerékpárosok, illetve a futók, gyaloglók körében is. Egyik szakasza az úgynevezett Házaspárok útja, amelynek 14 állomása a házasság, illetve a család fontosságára hívja fel a figyelmet.

„A csendes, festői környezet miatt rendszeresen érkeznek ide vendégek, akik az aktív kikapcsolódás hívei. Legutóbb pont a Dunakanyarból volt itt egy család, ők már visszajárnak hozzánk” – jegyzi meg a polgármester.

Az innen bő tíz kilométerre fekvő Sükösdöt szintén megéri útba ejteni. Tamás Márta polgármesterrel az épülő tájháznál találkozunk. „A tervek szerint októbertől itt egy ökopark működik majd, amely nem csak az térség élővilágát, kultúráját és hagyományait mutatja be, hanem az aktív turizmus egyik állomása is lehet, hiszen a tájház mögött folyik a Dunavölgyi-főcsatorna, amely nagyszerű célpontja nem csak a horgászoknak, de az evezni vágyóknak is” – mondja a polgármester a Dusnokkal közös, úgynevezett Kultporta projektről szólva.

De Sükösdre nem csak vízen lehet és érdemes megérkezni, hanem kerékpáron – az Eurovelo 6 kerékpárúton – vagy gyalogosan is, az országos kéktúra útvonalon. A látogatóknak érdemes útba ejteniük az 1700-as évek közepén épült Szent Anna kápolnát, illetve az Ólom-hegyi kilátót, ahonnan szép időben egészen a Mecsek csúcsáig is elláthatunk.

A látogatás során pedig ne felejtsük el megkóstolni az igazi dunai halászlét sem!

