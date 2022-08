Sok a tisztázatlan kérdés a baloldal külföldről kapott kampánypénzei kapcsán

Továbbra is válaszokat várnak a kormánypártok a baloldaltól a külföldről kapott kampánypénzeikről. Nacsa Lőrinc azt kérdezte: Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetőjeként tudott-e a kifizetésről, tudta-e, hogy mire kapják, és beszélt-e Soros Györggyel vagy valamelyik Soros-szervezettel. Márki-Zay Péter tegnap az ATV-ben megerősítette: még a választások után is kaptak több százmillió forintot Amerikából – számolt be róla az M1 Híradó.

Válaszokat várnak a kormánypártok a baloldaltól a külföldről kapott kampány-pénzekről Több százmillió forintos támogatás érkezett még júniusban is Amerikából a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára – erősítette meg korábbi nyilatkozatát Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje az ATV-ben szerda este. A hódmezővásárhelyi polgármester a választások után négy hónappal azt mondta, a kampányra fordított pénzek teljes összege elérheti akár a kétmilliárd forintot is. Márki-Zay Péter azt sem titkolja: az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól érkezett hatalmas összeget azért kapták, hogy a választások eredményét ezzel is befolyásolják. Az említett amerikai szervezet Soros György támogatását élvezi, ennek egyik bizonyítéka Korányi Dávid személye – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap azt írta: az Action for Democracy ügyvezető igazgatója az a New Yorkban élő Korányi Dávid, aki Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök főtanácsadója volt 2010 előtt, jelenleg pedig Karácsony Gergely nemzetközi kapcsolatait szervezi. Köztudott, hogy Gyurcsány a baloldal vezetője, és ezt nyilván a külföldi támogatóknak is tudniuk kellett. Ezért fontos, hogy tudott-e Gyurcsány Ferenc a kampánypénzről, tudta-e, hogy mire kapják, beszélt-e Soros Györggyel vagy valamelyik Soros-szervezettel – nyilatkozta Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője. A frakciószóvivő szerint több kérdést is felvet Márki-Zay Péter és a baloldal külföldi kampányfinanszírozásáról a korábbi miniszterelnökjelölt nyilatkozata. Nacsa Lőrinc keddi videónyilatkozatában úgy fogalmazott: várják a baloldal válaszát, hogy kivel tartották a kapcsolatot Soros György szervezeténél, és beszéltek-e személyesen Soros Györggyel. Nemcsak intelmek voltak korábban, hanem ténylegesen meg is történt, hogy külföldről támogatták a magyar baloldalt a kormányváltás érdekében – mondta Palóc André, a Századvég vezető elemzője az M1-en. Azt is megerősítette: arra még nem volt példa, hogy egy több százmilliós támogatásért cserébe az adományozó ne kért volna semmit. Márki-Zay Péter már májusban is beszélt adományokról, akkor is több százmillió forintot emlegetett, amit szerinte az általa vezetett szervezet, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kapott. Egykori szövetségesei számon is kérték tőle, hogy hová lett a pénz, amire Márki-Zay úgy reagált: minden forintot Orbán Viktor leváltására vettek igénybe és fognak felhasználni. A most kiderült gyanús kampányfinanszírozási ügy miatt egy magánszemély feljelentette Márki-Zay Péter mozgalmát. Sajtóhírek szerint ha beigazolódnak a közérdekű bejelentésben tett állítások, akár fel is oszlathatják a Mindenki Magyarországa Mozgalmat. Kiemelt kép: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Rosta Tibor)