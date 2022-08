Már csak egy nap van a tanévkezdésig, holnap országszerte becsengetnek

Szeptember elsejétől 2184 állami fenntartású általános és középiskolában mintegy 700 ezer tanuló kezdi el a tanévet. A holnapi iskolakezdés miatt országszerte forgalomnövekedésre kell számítani, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban – számolt be az M1 Híradó.

Holnap elkezdődik a 2022/2023-as tanév

„Békét akarunk, mert gyarapodni, előre lépni csak békében lehet” – ezt mondta a Kiskőrösön tartott nemzeti tanévnyitón Rétvári Bence. Az államtitkár úgy fogalmazott:

az új Nemzeti alaptanterv vállaltan 21. századi, gyermekközpontú és hazafias. Ha ezek bármelyike hiányozna, a jövőnk kerülne veszélybe. Olyan nemzedéket kell ma felnevelni, amely 20 év múlva állja a versenyt.

Emlékeztetett arra is, hogy ma már minden diák ingyen jut a tankönyvekhez, és több mint háromszorosára nőtt a szociális étkeztetésre fordított összeg.

„Már Klebelsberg Kuno is úgy fogalmazott, nekünk olyan nemzedéket kell ma felnevelnünk, amely húsz év múlva meg fogja állni a versenyt az akkori más nemzetek generációival. Ezért kell nekünk is az oktatásba fektetnünk, ezért nyújtotta be Magyarország is úgy az EU-s forrásainkra vonatkozó terveit, hogy azokból százmilliárdok érkezzenek az oktatásba. De az évi tízszázalékos béremelések forrását ennek az eredményétől függetlenül is biztosítani fogjuk” – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.