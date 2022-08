Energiajogász: Minden molekula gáznak óriási jelentősége van, nemhogy 5,8 millió köbméternek

Magyarország gázellátása sok más európai országéval ellentétben teljesen stabil, a korábban megkötött hosszú távú szerződéssel pedig kiszámíthatóan az a jövőre nézve is – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Tóth Máté energiajogász.

Tóth Máté energiajogász Facebook-oldalán írt Magyarország gázellátásáról, mely szerinte sok más európai országéval ellentétben teljesen stabil, a korábban megkötött hosszú távú szerződéssel pedig kiszámíthatóan az a jövőre nézve is. A szakember továbbá megemlítette, hazánk még egy új gázmegállapodást is kötött, így szeptember 1-jétől napi 5,8 millió köbméterig érkezik földgáz az eredeti szerződéses mennyiségen felül.

Kapcsolódó tartalom

Óriási jelentősége van ennek a bravúrnak számos okból, és csak az első ezek közül az a nyilvánvaló szempont, hogy ezekben az ínséges időkben minden molekula gáznak óriási jelentősége van, nemhogy 5,8 millió köbméternek.

Ami szintén nagyon fontos, hogy a gáztárolóink feltöltésén túl is szükségünk van a folyamatos gázáramlásra a megfelelő nyomás fenntartása a szállítórendszerben. Ezen túl a tárolói kitárolási kapacitás adottsága miatt is jó, ha folyamatosan jön a földgáz: egy adott időpillanatban csak egy bizonyos mennyiség tárolható ki egyszerre, ami ráadásul a betárolt mennyiséggel arányosan csökken is. Ezért ez a most leszerződött folyamatos szállítású gázmennyiség nem csupán mint betárolható földgáz bír jelentőséggel az ellátásunk szempontjából – fogalmazott a szakértő.

Ami magát a tárolást illeti, hazánk gáztárolói már a teljes hazai földgázigény (lakosság és ipar) több mint egyharmadáig fel vannak töltve, ez messze az európai átlag felett van. A mi tárolói kapacitásunk ráadásul a teljes hazai felhasználás kétharmadát be tudják fogadni, ami egészen unikális, rendkívül szerencsés adottság

– mutatott rá az energiajogász.

A hazai szabályozási környezet eleve úgy került kialakításra és finomhangolásra, hogy ne a piac meg a profitorientált multicégek mondják meg, mennyi földgáz van az országban vagy a tárolókban. Még az is szigorúan szabályozott, hogy a hazai földgázkitermelést kifejezetten az egyetemes szolgáltatási (lakossági) gázigények fedezésére kell betárolni, a kötelező biztonsági földgázkészlet pedig kifejezetten az ellátásbiztonságot szolgálja, melynek a felét október 1-ig, a másik felét november 1-ig kell betárolni a Szőreg 1 tárolóba, valamint az egyesített földgáztárolóba.

A biztonsági mobil földgázkészletnek a mennyiségét a jogalkotó egyszer már megemelte idén, 9 495 000 MWh mennyiségről 12 723 644 MWh-ra (~1,2 milliárd m3). Ehhez jön hozzá a 260/2022. (VII. 21.) korm. rendelet és a 10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet eredményeképpen az ún. különleges földgázkészlet, mely újabb 7 millió 811 ezer MWh földgázmennyiség, mely mind a kereskedelmi tárolói, mind a biztonsági földgázkészleten felüli, azoktól elkülönülő mennyiség.

Tóth Máté kiemelte, ezért nem érdemes az olyan álhíreknek hinni (pl. G7), amelyek azt sugallják, hogy „nem tudni”, hogy a hazai tárolókba kerülő mennyiség az valójában kinek a tulajdona, milyen célokat (pl. kereskedelmi) szolgál.

Persze fontosak a kereskedelmi tartalékok is: a földgáztüzelésű erőművek is kötelesek például a rájuk vonatkozó (kógens) jogszabályok szerint földgáztartalékot biztosítani, ez viszont nem az állami-stratégiai illetve különleges földgázkészletre vonatkozó szabályegyüttesből következik, hanem azoktól független, vagyis még azokon túl is a hazai energiaellátás stabilitásához járul tehát hozzá.

Ebbe a jogilag minden elemében körültekintően szabályozott struktúrába érkezik most ez az újabb folyamatos szállítású gázmennyiség. Felmerülhet persze a kérdés, hogy miért Oroszországból? Nos a válasz egyszerű: onnan kell venni, ahol van. Vettünk is. Kell is

– hangsúlyozta bejegyzésében a szakértő.

Kiemelt kép: Tóth Máté (Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)