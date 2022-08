A halálbrigád vezetője beismerte a romagyilkosságok elkövetését

Exkluzív interjúban ismerte el a romagyilkosságok elsőrendű elítéltje, hogy ő és társai követték el a 2008–2009-ben történt brutális, az egész országot megrázó gyilkosságokat. Tizenhárom év tagadás után a Mediaworks Hírcentrumának Kiss Árpád arról is beszélt, hogy további két társa is volt a brigádnak, ám ők a mai napig szabadlábon vannak. A börtönben láthatóan megtört férfi állítja, mindketten pénzzel és lőszerekkel segítették őket, ráadásul egyikük, akinél Kiss szerint még a felbujtás is megállhat, korábban jobbikos önkormányzati tisztségig jutott. Az ügyben új nyomozás is indult, abban pedig a nyomozók az utóbbi férfi jobbikos kapcsolatai után érdeklődtek – fogalmazott Kiss Árpád.

A Kozma utcai börtönben készített interjút a Mediaworks Hírcentruma Kiss Árpáddal, a romagyilkosságok elsőrendű elítéltjével. A Magyar Nemzetben megjelent cikk először bemutatja, hogy mi is történt a 2008-as támadássorozat alkalmával, amely során tíz magyarországi településen összesen 55 lakos vált célponttá, akik közül öten megsérültek és hatan életüket veszítették. A kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc) A jogerős verdikt szerint Kiss volt a kivégzőosztag vezetője. A halálbrigád 2008. július 21-én Galgagyörkön, augusztus 8-án Piricsén, szeptember 5-én Nyíradonyban, szeptember 29-én Tarnabodon, november 3-án Nagycsécsen, december 15-én Alsózsolcán, 2009. február 23-án Tatárszentgyörgyön, április 22-én Tiszalökön és augusztus 3-án Kislétán támadt a romákra. A nagycsécsi, illetve a tatárszentgyörgyi támadásnak két-két, a tiszalöki és a kislétainak egy-egy halálos áldozata volt. A legbrutálisabb támadás Tatárszentgyörgyön történt, ott felgyújtották egy roma család házát, majd a kimenekülő apára és két gyermekére rálőttek. Az édesapát és négy és fél éves kisfiát kivégezték, a másik gyermek el tudott menekülni. Kiss Árpádot és testvérét, Kiss Istvánt, valamint Pető Zsoltot a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején történt, hat ember halálával végződött cigánygyilkosságok miatt 2013. augusztus 6-án a Budapest Környéki Törvényszék első fokon tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre, míg az utolsó két emberölésnél a Kisséknek sofőrként segítő, idén augusztus 20-án szabadult Csontos Istvánt tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte. Utóbbié másodfokon jogerőre emelkedett, Kissék esetében a Kúria hozta meg a végső döntést, és hagyta helyben a korábbi ítéleteket. Kiss Árpádot láthatóan megtörte az elmúlt, börtönben eltöltött tizenhárom év. Elmondta, hogy a tulajdonában lévő gépkocsival mentek a helyszínre. Arra a kérdésre, hogy mire volt kíváncsi a hatóság, mikor néhány évvel ezelőtt újraindította a nyomozást, elmondta: beszélt nekik két további elkövetőről. A nyomozást megelőzte egy titkosszolgálati felderítés, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytatta le a nyílt eljárást. Kiss Árpád a két, eleddig ismeretlen társa kapcsán azt mondta: „egyikük a Jobbikban önkormányzati tisztségig jutott”, tudomása szerint őt korábban az ügyben tanúként hallgatták meg. Nála a felbujtás merülhetett fel és az anyagi szponzoráció. Kiss Árpád szerint tippadó szerepe is volt. Úgy fogalmazott, hogy ő is és a bűntársai is, „évtizedek óta ismerik” ezt az embert. A másik titokzatos idegen kapcsán azt mondta, hogy „szintén anyagi támogatást nyújtott, és lőszereket szállított”. Hozzátette: Pető Zsolt harmadrendű elítélt legfontosabb kapcsolata volt, ráadásul fegyverboltban dolgozott. Még csak tanúként sem hallgatták meg. Összesen tehát hatan vettek részt a romák elleni támadássorozat tervezésében és végrehajtásában. Négyüket felelősségre vonták, az előbb említett két személy viszont mindent megúszott. A kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jens Schlüter) Kiss Árpád azt is mondta, hogy ettől a két ismeretlentől több millió forintot kapott. Kijelentette: a társaitól tudta, hogy az egyik titokzatos idegen testvére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kötelékéhez tartozott. Mint fogalmazott: „kaptunk az említett bűntársunktól egy olyan tippet, hogy Tiszalök környékén mikor oldották fel a fokozott rendőri ellenőrzést. Nem nehéz kitalálni, hogy ez belső információ volt. Mindenesetre én soha nem találkoztam ezzel a testvérrel. Akkor viszont többször is jelen voltam, amikor a két, a mai napig kint lévő tettestársunk lőszereket, illetve pénzt adott nekünk. Pontosan tudták, hogy miben segítenek minket”. A besenyszögi fegyverrablás kapcsán Kiss Árpád egyértelműsítette, hogy bűnbandája csinálta, abban rajtuk kívül más nem vett részt. Az interjú készítője ekkor rákérdezett, hogy „az eddig említett személyeken kívül kiknek a szerepe érdekelte még a nyomozókat”? Kiss Árpád elmondta: „egy ismert, volt jobbikos politikus után érdeklődtek, hogy ő az egyik kint lévő segítőnkkel milyen kapcsolatban lehetett, de erre nem tudtam válaszolni. Valószínűleg a rendőröknek erről már volt valamilyen információjuk.” Kiss Árpád szerint az általuk elkövetett bűncselekmény-sorozatot titkosszolgálati provokáció előzte meg. Ennek kapcsán elmondta: a 2008. július 21-i támadás előtt volt egy etnikai konfliktus Galgagyörkön, felvonult a Jobbik által létrehozott Magyar Gárda. „A feszültséget a Magyar Gárdában hangadó – a Katonai Biztonsági Hivatallal együttműködő – egykori honvédtisztek, illetve a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomba is beépült fedett ügynökök fokozták. Ezt követően kaptunk az egyik szabadlábon lévő társunktól egy tippet, hogy érdemes lenne Galgagyörkön romákat megtámadnunk” – mondta. Nyilatkozatában arra is kitért, hogy az akkor regnáló Gyurcsány-kormány a káoszban volt érdekelt. „Politikai felelősségük egyértelműen megáll, hiszen az már a nyilvánosság előtt is ismert, hogy testvérem megfigyelését éppen a fegyverbeszerzés előtt szüntették meg. Ma már az is tény, ha a Katonai Biztonsági Hivatal rendesen végzi a dolgát, az utolsó gyilkosságot nem tudtuk volna elkövetni” – mondta. Elismerte: sejtette, hogy a negyedik elkövető, Csontos István, a Nemzeti Nyomozó Irodát semmilyen információval nem segítő Katonai Biztonsági Hivatal ügynöke lehetett. Tagadta, hogy az újraindult nyomozás kitért-e bármilyen titkosszolgálati vonalra, elismerte azonban, hogy „indirekt beavatkozások voltak, ahogy azt már említettem, testvérem megfigyelésének a megszüntetése is ilyen lehetett. Arról, hogy a még szabadlábon lévő két bűntársunkat provokálták-e, csak ők tudnának beszámolni”. A kép illusztráció. (Fotó: MTI/Marjai János) Kulcsmomentumnak tartja, hogy a bírósági per során a tárgyalóteremben pont akkor jelent meg Gyurcsány Ferenc, amikor Csontos István negyedrendű vádlott beszélni szeretett volna. Gyurcsány jelenlétét észlelve ugyanis Csontos elállt ettől és néma maradt. Kijelentette: „Továbbra is úgy gondolom, hogy kulcsmomentum volt, hogy az egykori miniszterelnök megjelent a tárgyalóteremben. Ez egyértelmű nyomásgyakorlás volt a részéről, amit a mai napig gyomorforgatónak tartok.” Kiss Árpád elismerte, hogy csoportjával cigánygyűlöletből követte el a bűncselekményeket, amiket ma már megbánt. „Nagyot hibáztam” – mondta. A romagyilkosságok ügyében elrendelt új nyomozással és a Kiss Árpád által megnevezett két elkövetővel összefüggésben a Magyar Nemzet megkereste az ORFK kommunikációs osztályát. Válaszukat változtatás nélkül közöljük: „az említett büntetőeljárás során elvégzett nyomozási cselekmények (tanúkihallgatások és vagyont érintő kényszerintézkedések) során olyan bizonyíték nem keletkezett, amely bűncselekmény elkövetésének gyanúját támasztaná alá, így az eljárás megszüntetésére került sor”. A kiemelt kép: Elvezetik K. Árpád elsőrendű vádlottat a romák elleni hat halálos áldozatot követelő, 2008-ban és 2009-ben elkövetett fegyveres és Molotov-koktélos támadásokkal vádolt négy férfi büntetőperének tárgyalásáról a Budapest Környéki Törvényszék udvarán 2013. július 24-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)