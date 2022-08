Innovatív ütközéselkerülő rendszert tesztel villamosokon a BKV, ez veszély esetén figyelmezteti a villamosvezetőket, akik így hamarabb kezdhetik meg a biztonságos fékezést és elkerülhetik a baleseteket.

A Bosch által kifejlesztett rendszer működését bemutató keddi budapesti sajtótájékoztatón Borbás Péter, a BKV villamosüzem-igazgatója elmondta: évek óta kutatják, hogy milyen módszerek segíthetnek a forgalombiztonság növelésében. Tavaly 365 balesetben volt érintett villamos, ezek közül 47 volt sajáthibás esemény, és mindössze három balesetben történt személyi sérülés.

Éves szinten egymillió kilométerre vetítve 2,3 balesetet okoznak villamosok – közölte.

Borbás Péter kiemelte, ugyan az előbbi szám nem jelentős, de az a céljuk, hogy még ezt is csökkentsék. A másik fontos célkitűzésük, hogy javítsák a társaság munkavállalóinak munkakörülményeit – mondta, hozzátéve, hogy a villamosvezetők munkája rendkívül stresszes.

Szőke Zoltán, a Bosch automatizált vezetés fejlesztéséért felelős alelnöke közölte, a cég által kifejlesztett rendszert fél éve két – a 41-es vonalon közlekedő – Tatra villamosra telepítették. Az autóipar csúcstechnológiáját, kamera- és radarszenzorokat hozták el a városi közösségi közlekedésbe – mondta.

Kitért arra is, hogy a rendszer számos európai országban és Debrecenben is bizonyított már. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ötven százalékkal csökkent azoknak a baleseteknek a száma, amelyekben villamos is érintett – közölte a szakember.

Az ütközéselkerülő rendszert minden sínpályára egyedileg kalibrálják. A kamerarendszer figyeli a villamospálya környezetét, felméri a mozgásokat, a rendszer megpróbálja előre jelezni az esetleges veszélyhelyzeteket. A radarral a sínpályát figyelik, ez képes akár 70-80 méter távolságból lehetséges akadályokat észlelni. Amikor a rendszer akadályt észlel, akkor hangjelzéssel jelez a villamosvezetőnek, aki így időben megkezdheti a biztonságos fékezést – ismertette Szőke Zoltán.

Elmondta azt is, hogy a technológia kifejlesztésében a Bosch budapesti fejlesztési központja is részt vett, a rendszer szenzorjait és kameráit a vállalat hatvani telephelyén gyártják.

A közreadott sajtóanyag szerint a beüzemelési fázisában a rendszerrel felszerelt villamos több ezer kilométert tett meg. A két Tatra villamosra szerelt rendszer már az első útján több mint tíz esetben jelzett, de az elmúlt három hónapos tesztidőszak során csaknem ezer jelzést jegyeztek fel.

Több mint ötszáz esetben segített a rendszer a járművezetők figyelmének megerősítésével csökkenteni a kockázatokat a mindennapi közlekedésben – olvasható az összegzésben.