Újabb engedélyt kapott a paksi bővítés: 2030-ig elkészülhetnek és beindulhatnak az új blokkok

Újabb engedélyt kapott a paksi bővítés: kezdődhet az ötös számú blokk reaktorépületének kivitelezése. Szijjártó Péter miniszter megerősítette, hogy 2030-ig elkészülhetnek és beindulhatnak az új blokkok. Az energiaválság miatt egyre több ország számol megint az atomenergiával, a hazai energiabiztonságot is nagyban erősíti a bővítés – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Újabb engedélyt kapott a paksi bővítés

Több száz munkagép dolgozik a paksi atomerőmű területén, öt méter mélyen termelik ki a talajt. A két új reaktornak készítik elő a terepet.

Az M1 műsorában bemutatták azt is, hogy hogy fog kinézni Paks II, korszerű és rendkívül biztonságos lesz. A főépület még azt is kibírná, ha egy utasszállító repülőgép rázuhanna.

A nukleáris reaktorok teljesítménye egyenként 1200 megawatt lesz. Élettartamuk pedig legalább hatvan év, vagyis hosszú távon biztosítják majd Magyarország villamosenergia-ellátását.

A paksi bővítésről még 2014-ben állapodott meg Magyarország és Oroszország. Az új blokkok építését a Roszatom vállalta. Mostanra pedig célegyenesbe is ért, néhány napja Paks II megkapta a létesítési engedélyt. Ez azt jelenti, hogy a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásoknak is megfelel. Két év alatt több mint 400 ezer oldalnyi kérelmet vizsgáltak át, és végül zöld utat adtak a beruházásnak. Közben pedig egy újabb engedély is érkezett. Így a földmunkák után azonnal indulhat az építkezés.

Kapcsolódó tartalom

Elkezdődhetnek Paks II kivitelezési munkái, megjöttek az engedélyek – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az ötös reaktor építési engedélyét, valamint a nukleáris sziget létesítéséhez szükséges engedélyeket.

„A mostani energiaválság kiemeli a nukleáris energiaberuházások jelentőségét. Magyarország számára stratégiai fontosságú a paksi atomerőmű két új blokkjának megépítése, hiszen ez tudja majd garantálni azt, hogy a nemzetközi energiapiacok hosszú távú bizonytalanságától függetleníteni tudjuk magunkat, és garantálni tudjuk Magyarország biztonságos energiaellátását”

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

A paksi bővítésre a kormány szerint azért van szükség, mert a következő évtizedben Paks I-et le kell kapcsolni, a kieső energiát pedig pótolni kell. Ráadásul az atomerőmű segíti az ország klímaterveinek elérését is, és jelentős lépést jelent afelé, hogy Magyarország megszabaduljon az energiapiac bizonytalanságaitól és megvédhesse a rezsicsökkentést. A két új reaktorblokk 2030-ra készülhet el.