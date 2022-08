Koncertek a vízen: tízezrek szórakoztak a BalatONkoncert-sorozat programjain

Bár a tó vízállása több alkalommal „pályamódosításra” kényszerítette az idén először megrendezett BalatONkoncert-sorozat bulijait, a szervezők becslése szerint így is több mint 50 ezer ember élvezhette az ingyenes zenei programokat a nyár folyamán. Az első évad összegzéséből kiderül az is, hogy a stáb több mint 270 „kört” tett meg, hogy az összesen 231 főnyi fellépő csapatot – előadókat és zenekarokat – és a több mint 13 000 kilogrammnyi felszerelést a vízi színpadra szállítsák. Voltak fellépők, akik akrobatikus műsort is előadtak – de mindenki megúszta fürdés nélkül.

A Balaton alacsony vízszintje miatt bekövetkezett helyszínváltozások ellenére a közönség hűen követte a különleges úszó színpadot a négy balatoni állomásra, a szervezők szerint összesen biztosan több mint 50 ezer ember nézte végig legalább az egyik koncertet a harmincegyből. A legtöbben a Honeybeast füredi koncertjén csápoltak augusztus 18-án, ott mintegy 2000 ember élvezte a bulit a partról, de hasonlóan sokan voltak Caramel másnapi fellépésén is. A legnagyobb tombolást a Kelemen Kabátban fűzfői strandbuliján láthattuk: szinte forrt a víz, annyian ugráltak, csápoltak a Tobruk strandon arra, hogy „Nyári gyerekek a Balaton-parton…” „Ahhoz képest, hogy a víziszínpados működés jellegéből fogva rendkívüli módon ki van téve az időjárás viszontagságainak, sőt az aktuális vízállásnak is, nagy sikerként könyveltük el az első évben, hogy mindössze két koncert maradt el a tervezett 33-ból: az első, július eleji kenesei partin az eső és a szél miatt a Hiperkarma, majd augusztus 20-án hasonló okokból a Magashegyi Underground nem tudta megtartani a tervezett műsorát.” „Igaz, a 95 százalékos sikerhez az is kellett, hogy két, eredetileg a déli partra tervezett minifesztivált végül két „beugró” helyszínen, Balatonfűzfőn, illetve Balatonfüreden rendeztünk meg. Augusztusra ugyanis a Balaton vízállása olyan alacsony volt, hogy az eredetileg Földvárra és Zamárdiba tervezett koncerteken az úszó színpad túl messze lett volna a parttól. Bár a BalatONkoncert koncepciója alapvetően az, hogy a közönség a vízben pancsolva élvezhesse a műsort, azért ekkora sétát senkitől sem várhattunk volna el, ráadásul a sekély vízállás a kimenekítési- és mentési terveket is veszélyeztette volna" – mondta Lénárt Attila, a koncertsorozat főszervezője. A helyszínváltozások ellenére a közönség hűen követte a különleges úszó színpadot a négy balatoni állomásra, a szervezők szerint összesen biztosan több mint 50 ezer ember nézte végig legalább az egyik koncertet a harmincegyből. A sikeres koncertek komoly szervezői háttérmunkát igényeltek, hiszen a víziszínpad egyedi látványvilággal és hangulattal szolgál ugyan, de annak kiszolgálása számos logisztikai kihívást rejt – árulták el a szervezők. Mindegyik koncertnapon három elektromos hajtású kishajó hozta-vitte a fellépőket a kikötő és a színpad között, a felszerelések szállításával együtt hajónként átlagosan 6-6 körrel, összesen 270 vízi út során. Tekintettel arra, hogy a legközelebbi kikötő átlagosan 750 méternyire volt a színpadtól, így ez nagyjából 200 kilométernyi vízi utat jelent – vagyis annyit, mintha háromszor végighajózták volna hosszában a Balatont. Az erősítők, a hangszerek, a kiegészítő világítás és a keverőpultok – vagyis a bandákkal érkező felszerelés – összes súlya több mint 13 tonnát tett ki, ami nagyjából annyit tesz, mintha tíz személyautót cipeltek volna fel alkatrészenként a színpadra, majd vitték volna le őket onnan. És persze mindezt a „motyót” még össze is kellett szerelni a színpadon, aztán pedig lebontani a szállításhoz. Ehhez jött még a fellépők és a stáb étele és itala – naponta átlagosan 100-150 liter víz fogyott, a fedélzeten, ami összesen további bő két tonnányi ellátmány mozgatását jelentette. Tovább bonyolította a munkát, hogy a színpad mögötti „tábor”, vagyis a fellépők bázisául szolgáló backstage lakóhajó és a mögötte kikötött generátorhajó teljes férőhelye 24 főnyi, ami azt jelentette, hogy a szervezői stábon kívül legfeljebb 15 ember léphetett egyszerre a fedélzetre. Rajtuk kívül még 16 különleges vendég is megfordult a hajókon: azok, akik a rendezvény kiemelt támogatója, a Szerencsejáték Zrt. „Legyen szerencséd a sztárokhoz" elnevezésű akciójának keretében lehetőséget nyertek arra, hogy a backstage-ből élvezhessék kedvenceik műsorát, és még közös fotót is csinálhassanak velük. „Minden fellépő rettentően élvezte ezt a vízi őrületet, senki sem lett tengeri beteg" – fogalmazott a rendezvény főszervezője. Voltak, akik örömmel használták ki a különleges helyszín kínálta adottságokat: a ManGoRise tagjai például pecáztak egy kicsit a buli előtt, Haagen Imréék pedig hajókázásra indultak a fellépés után. A helyi turizmuson is lendítettek a BalatONkoncertek A 2022-ben útjára indított rendezvénysorozat nagy érdeklődést váltott ki, szinte nem volt nyaraló vagy helyi lakos a Balaton körül, aki ne hallott volna az ingyenes, víziszínpados bulikról. Mindez az idegenforgalom felpörgéséből is látszott a koncertek közvetlen környezetében, Balatonfűzfő polgármestere, Szanyi Szilvia például arról számolt be, hogy „érezhetően és egyértelműen" nőtt a vendégéjszakák száma azon az augusztusi héten, amikor a BalatONkoncert a városba látogatott, amit a helyi vendéglátóipari egységek vezetői is megerősítettek. A nagy érdeklődés a rendezvény Facebook-oldalán is tapasztalható volt: a háromhónapos kampányidőszak során több mint félmillió embert értek el a szervezők. A rendezvényről további részletek a BalatONkoncert-sorozat honlapján, illetve a rendezvény Facebook-oldalán olvashatók. Kiemelt kép: Szmolicza Szilvia/BalatONkoncert.hu